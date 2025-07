Todas as forças estão censurando o nosso trabalho, diz Rodrigo da Zaeli após Motta proibir comissões

Parlamentares aliados a Bolsonaro pretendiam manifestar apoio ao ex-presidente em reuniões na Câmara, mesmo com recesso; deputado criticou decisão e mostrou preocupação com ‘rumos que o país vem tomando’

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados "Nós estamos em um caminho muito tenebroso e isso vai colocar o Brasil numa situação difícil", afirma o deputado Rodrigo da Zaeli



Nesta sexta-feira (22), foi publicada a realização de reuniões de comissões na Câmara dos Deputados durante o recesso. O ato foi publicado no Diário da Câmara pouco antes do meio-dia, mas foi confirmado à coluna pela presidência da Casa no início da manhã. De acordo com o texto, a proibição vai desta terça até 1º de agosto. Duas comissões presididas por parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, convocaram reuniões deliberativas para esta terça com moções de apoio político a Bolsonaro na pauta. A oposição também confirmou o cancelamento das reuniões e criticou a decisão de Motta. O deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT) criticou a decisão e classificou-a como censura.

“O nosso sentimento é de censura, né? O sentimento é que todas as forças estão censurando que nós possamos fazer o nosso trabalho, censurando o que o Bolsonaro possa falar, censurando que nós possamos postar, divulgar alguma coisa dele. Então, esse é o sentimento nosso, né? E a preocupação com os rumos que o país vem tomando. O governo quer manipular a segurança”, disse Zaeli.

Mesmo diante do impedimento de realizar as comissões, um grupo de parlamentares da Comissão de Segurança Pública se reuniu e exibiu uma placa de moção de apoio em homenagem ao ex-presidente. O deputado mato-grossense ainda disse que o governo federal está se alinhando com líderes de esquerda. “O governo se aliando com outros governos de esquerda não se responsabiliza por nada que dá errado, só coloca para os outros. Um Supremo que não é justo, um Supremo aliado com o governo. Então, assim, nosso sentimento é que nós estamos em um caminho muito tenebroso e isso vai colocar o Brasil numa situação difícil, e os brasileiros também, muito próximo da Venezuela,” concluiu Zaeli.

Já o deputado Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que a oposição está empenhada em mobilizar a militância para se manifestar nas ruas, além de acionar organismos internacionais em defesa de Bolsonaro. “Apesar de o Congresso estar no chamado recesso branco, nós não teremos recesso. Nós voltaremos às nossas bases e falaremos com a militância para mobilizar o povo para se manifestar nas ruas”, mencionou.

