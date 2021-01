Preocupação excessiva com a aparência é sinal de alerta para desenvolvimento de transtornos

É comum acompanhar redes sociais de pessoas que são ‘fitness’ e avaliar o quanto estamos dentro do padrão de beleza, mas até que ponto isso é saudável?

Pixabay Acompanhar influenciadores com um 'corpo perfeito' pode gerar transtornos de imagem



Alguma vez você se sentiu desconfortável com a sua aparência? Nas redes sociais, constantemente somos expostos a postagens fitness. Dietas, vídeos na academia, fotos de antes e depois podem aparecer tanto no Instagram do seu amigo quanto no Facebook das celebridades. Dá a sensação de que é só seguir o passo a passo para alcançar o “corpo perfeito”. É comum nos compararmos com outras pessoas para “avaliar” o quanto estamos dentro do padrão de beleza. E, atualmente, a internet está repleta de influenciadores dispostos a servirem de inspiração. Mas até que ponto isso é saudável?

É importante lembrar que características individuais como idade, sexo, peso e altura influenciam tanto na perda de peso quanto no condicionamento físico. Resumindo: cada pessoa tem necessidades e restrições diferentes, por isso é essencial respeitar os limites do próprio corpo. Então, caso você queira começar uma dieta ou entrar na academia, o ideal é começar aos poucos e, sempre que possível, procurar o acompanhamento de um nutricionista ou de um educador físico. Mas se o desconforto com a aparência for muito intenso, a ponto de atrapalhar suas atividades cotidianas e relacionamentos, fique atento.

Preocupação excessiva com a aparência, passar muito tempo examinando ou escondendo alguma parte do corpo que você não gosta e até evitar eventos sociais por conta disso podem ser sinais de um transtorno conhecido como Transtorno Dismórfico Corporal. Em casos mais graves, esse quadro pode ocorrer junto com um transtorno alimentar, por exemplo, quando a pessoa come muito menos do que deveria, passa horas malhando e mesmo muito magra, continua se achando acima do peso. Nesse caso, converse com alguém de sua confiança – pode ser um amigo ou familiar – e procure ajuda profissional. E lembre-se: corpo ideal é aquele no qual estamos saudáveis e confortáveis. E se você quiser sugerir algum tema, escreva para mim no Instagram @dra.camilamagalhaes ou no email dracamila@jovempan.com.br. Até a próxima!