Modelo de trabalho por projeto beneficia tanto trabalhadores como empresas

Segundo pesquisa, 72% dos líderes entrevistados afirmam que a contratação de profissionais especializados sob demanda torna empresas mais eficientes

Firmbee/Pixabay Trabalho por projetos nada mais é do que a alocação ou contratação de colaboradores especializados para tarefas específicas, com metas definidas e prazos determinados



A visão sobre trabalho sofreu transformações significativas nos últimos anos, enquanto empresas e profissionais buscam aprimorar a produtividade e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, novas estratégias para a execução das tarefas diárias têm se destacado. Nesse contexto, o trabalho por projetos tem emergido como uma alternativa sólida e nada mais é do que a alocação ou contratação de colaboradores especializados para tarefas específicas, com metas definidas e prazos determinados. Em outras palavras, cada projeto tem um início, um desenvolvimento e um término claramente estabelecidos. E se espera que o profissional seja especializado, e cumpra sua parte no projeto de forma eficaz, sem a necessidade de subordinação rígida. A flexibilidade é uma das vantagens, já que os profissionais que trabalham por projeto geralmente têm mais controle sobre seus horários e locais de prestação de serviços. Isso permite que eles equilibrem melhor a vida pessoal e profissional, adaptando seus compromissos de acordo com as demandas dos projetos.

Outra vantagem é o potencial de ganhos: dependendo do setor e do escopo do projeto, os trabalhadores podem ter a oportunidade de ganhar mais, especialmente se forem altamente qualificados e procurados em sua área de atuação. Ainda, pode ser bastante benéfica para o portfólio do profissional, que terá inúmeros trabalhos e projetos de clientes variados. Essa forma de atuação não é para todos, pois pode apresentar desafios, como a sensação de falta de segurança e a necessidade de lidar com a gestão financeira de maneira mais autônoma. Portanto, a escolha de trabalhar por projeto deve ser ponderada, levando em consideração o equilíbrio entre os benefícios e as potenciais desvantagens. Sob o ponto de vista das empresas, é essencial começar com a compreensão dos objetivos do negócio. O foco deve ser claro, garantindo que haja um início, meio e fim bem definidos para a execução. E é preciso que haja maturidade dos empregados fixos, para lidarem com essa novidade de forma eficiente e focada no objetivo em comum da empresa.

Estudar outras empresas que já adotam esse modelo pode fornecer insights sobre os benefícios potenciais. De acordo com pesquisa da consultoria americana WorkMarket’s Workforce Productivity Report, 72% dos líderes entrevistados afirmam que a contratação de profissionais especializados sob demanda torna suas empresas mais eficientes. Além disso, 83% dos gestores entrevistados acreditam que profissionais contratados sob demanda são proporcionalmente mais produtivos do que os funcionários em tempo integral. Importante salientar que a contratação de profissionais por projeto não exclui a necessidade de manter uma equipe fixa para questões estratégicas e burocráticas que exigem funcionários em tempo integral. É fundamental avaliar cuidadosamente quando o trabalho por projeto é a melhor opção, e, em especial, se a empresa tem a organização necessária para gerir os projetos e os profissionais de maneira ética e eficaz.

A pergunta que surge para as empresas é: existe risco de configuração de vínculo de emprego? Na atividade empresarial nada é totalmente livre de riscos. Mas é possível fazer contratações assertivas e de fato cumprir com as obrigações contratadas, o que por certo minimiza bastante a possibilidade de problemas futuros. A Justiça do Trabalho já se manifestou no sentido de que, se não estiverem presentes, concomitantemente, todos os elementos do vínculo de emprego, não há por que imputar a empresa os ônus trabalhistas que um empregado enseja. Por outro lado, uma contratação em que estejam presentes todos os elementos de relação de emprego não pode ser “mascarada” como consultoria. Assim, não é cabível que se mantenha profissionais que formalmente foram contratados por projeto trabalhando habitualmente na empresa, com subordinação, pagamento fixo mensal e controle de horário. Quando adotado de forma ética e eficaz, o trabalho por projeto beneficia tanto os trabalhadores como as empresas, criando um ambiente de trabalho ágil e inclusivo. É importante reconhecer que, a clareza na contratação, com uma abordagem transparente e bem gerenciada sob o ponto de vista jurídico pode mitigar esse risco, permitindo que as empresas desfrutem das vantagens do trabalho por projeto.

