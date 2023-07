A indicação é de um amigo meu

Presidente do Progressistas, Ciro Nogueira se diz fiel a Jair Bolsonaro e nega querer espaço no governo Lula, mas são conhecidas suas relações com os nomes ventilados para cargos em diversos escalões

Edilson Rodrigues/Senado Federal Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), realiza reunião de líderes para tratar, entre outras pautas, o rito de tramitação de medidas provisórias. Em destaque, senador Ciro Nogueira (PP-PI).



Ciro Nogueira negou ontem que esteja apoiando Gilberto Occhi para comandar a Caixa, no lugar de Rita Serrano. Hoje, também negou que esteja apoiando Fufuca para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, no lugar de Wellington Dias. Provavelmente, o senador (ex-petista e hoje bolsonarista) não deve ter nada a ver também com a indicação de Cláudio Bellini para ser reconduzido no Refer, fundo de pensão dos ferroviários. Bellini, inclusive, está manobrando para obter apoio no conselho deliberativo, trocando a patrocinadora Central Logística, do estado do Rio de Janeiro, pela CPTM, do estado de São Paulo. Ele conta com apoio do presidente da Infra S/A, Jorge Bastos, ligado a Nogueira. Ou não.

