AMB oferece jantar, mas Zanin define lista de convidados

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) resolveu organizar um jantar em homenagem a Cristiano Zanin, em virtude de sua posse como ministro do Supremo. O evento, com ticket de 500 reais, deve reunir a nata do mundo jurídico em Brasília, considerando que Zanin fez questão de convidar todos os ministros do STF, do STJ, do TSE e até do STM, além de desembargadores, juízes e advogados. Lula, claro, está no topo da lista, mas sua presença ainda não é certa. O novo ministro optou por não convidar jornalistas, à exceção de alguns donos de sites jurídicos.

A AMB é presidida atualmente pelo juiz Frederico Mendes Júnior, do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele substituiu Renata Gil, que obteve logo no início de sua gestão liminar que suspendeu a implementação do juiz de garantias. A posse de Frederico, que defende unidade na magistratura, ocorreu em dezembro passado, no Superior Tribunal de Justiça, com a presença da presidente Maria Thereza de Assis Moura; do ministro Luís Roberto Barroso, que assumirá a Presidência do Supremo em outubro, do atual PGR, Augusto Aras, do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e de outras autoridades dos Três Poderes.

