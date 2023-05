Exclusivo: Bolsonaro convence Flávio a desistir de Prefeitura do Rio

O ex-presidente aconselhou o senador a permanecer no mandato e lançar outro candidato ao comando da capital fluminense

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO DF - SENADO/VOTA PEC DO BOLSA FAMÍLIA - POLÍTICA - Foto, Senador Flávio Bolsonaro durante fala na tribuna. Nesta quarta (7) o Senado Federal realiza a votação da PEC do Bolsa Família que retira do teto de gastos para o próximo Governo do Presidente Lula. 07/12/2022 - Foto: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



Jair Bolsonaro esteve há pouco no Senado. O objetivo foi conversar com o filho Flávio sobre a disputa eleitoral para a Prefeitura do Rio, no ano que vem. O ex-presidente aconselhou o senador a permanecer no mandato e lançar outro candidato ao comando da capital fluminense. Mais cedo, o próprio Flávio havia dito publicamente que só sairia candidato caso o pai “abraçasse” sua candidatura. “A palavra final é dele.”

A palavra final foi dada.

“Flávio quer muito a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, acredita que pode melhorar a cidade replicando as boas práticas e resultados positivos que conseguimos enquanto fui presidente. Ele foi muito importante no Senado durante o meu governo e preciso dele lá fazendo articulação política e ajudando o Estado do Rio de Janeiro”, disse o ex-presidente à Jovem Pan.

“Nas eleições municipais de 2024 quero ele organizando os palanques nos 92 municípios do Rio, pois o PL (Partido Liberal) tem o projeto de fazer uma grande quantidade de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Então conversamos e ele vai comunicar ao nosso grupo político no Rio que não será candidato à Prefeitura. Vamos escolher o melhor nome para disputar a capital com o nosso apoio.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.