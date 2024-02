Lewandowski determina abertura de inquérito sobre fuga em Mossoró e envia secretário

Primeira fuga na história do sistema penitenciário federal ocorreu no Rio Grande do Norte, durante o banho de sol; investigação vai apurar responsabilidades da atual direção

Nelson Jr./SCO/STF - 08/11/2022 Ministro Ricardo Lewandowski durante sessão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal



A fuga de dois criminosos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) mobilizou a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública desde cedo. Ricardo Lewandowski determinou à Polícia Federal a abertura de investigação para apurar o ocorrido e também enviou para lá o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, com sua equipe. Segundo relatos iniciais, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, naturais do Acre, escaparam do presídio durante o banho de sol. Eles teriam saído pelo telhado e pulado o alambrado. Também foi determinado um levantamento de ocorrências passadas e eventuais fragilidades no sistema de câmeras. A direção do presídio será cobrada a dar esclarecimentos e pode ser responsabilizada eventualmente, inclusive com demissão. É a primeira fuga na história dos presídios federais, cujo sistema inclui Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).

