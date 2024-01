Lira pode realinhar debate sobre regulação das redes

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/07/2023

DF - REFORMA TRIBUTÁRIA/CÂMARA/LIRA/PL/BOLSONARO - POLÍTICA DF - REFORMA TRIBUTÁRIA/CÂMARA/LIRA/PL/BOLSONARO - POLÍTICA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fala com a imprensa ao chegar ao Congresso Nacional, em Brasília no final da tarde desta quinta-feira, 06 de julho de 2023. Lira afirmou que a bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai orientar contra a reforma tributária, mas não "fechará questão". Na prática, os deputados não serão punidos se votarem diferente da orientação da sigla.