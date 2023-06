Deltan não vai ficar desempregado

O agora ex-deputado ainda não decidiu o que fazer, mas não deixará o país, como querem alguns ‘conselheiros’

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal eleito, Deltan Dallagnol foi diplomado pelo TRE-PR no dia 19 de dezembro em Curitiba, Paraná



Deltan Dallagnol perdeu “o salário de R$ 41 mil”, estampa a mídia. Boa parte do sistema saboreia a perda do mandato do ex-procurador, que se notabilizou por investigar personagens poderosos da República. O Podemos ofereceu-lhe cargo de coordenador em projeto de formação de lideranças políticas. Não foi a única oferta. Outras legendas também o sondaram, assim como gestores de mercado e empresas de consultoria. Uma parte imensa da sociedade considera injusta a punição e espera vê-lo em ação novamente — não importa em que posição.

O agora ex-deputado ainda não decidiu o que fazer, mas não deixará o país, como querem alguns ‘conselheiros’. Seu nome já circula como favorito para disputar a Prefeitura de Curitiba em 2024, embora não esteja claro se o Tribunal Superior Eleitoral lhe tirou ou não os direitos políticos — nada consta sobre o tema no acórdão sobre o cancelamento do registro de candidatura. Deltan precisa avaliar bem onde quer chegar, antes de dar os próximos passos.

