Em telefonema, Lula faz apelo a Lira para aprovação da ‘MP da Esplanada’

Valter Campanato/Agência Brasil O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante seu discurso na cerimônia de posse no Congresso Nacional, ao lado de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira



Desesperado com a possibilidade de ter seu governo descaracterizado pelo Congresso, Lula telefonou há pouco para Arthur Lira e lhe fez um apelo para que a Câmara aprove o texto da Medida Provisória que ampliou de 23 para 37 os ministérios. Os dois devem se reunir pessoalmente ainda hoje. A votação é dada como certa, após orientação feita mais cedo pelo presidente da Câmara aos líderes partidários. A tendência é de aprovação do texto, mas com as mudanças propostas pelo relator, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB). Os ‘ajustes’ feitos por Bulhões incluem a retirada de atribuições do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas.

Ontem à noite, o governo colheu mais uma derrota na Câmara com a aprovação do Marco Temporal de terras indígenas. Logo pela manhã, o presidente da República convocou uma reunião de emergência com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil), além do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT). De lá, Padilha seguiu para a residência oficial de Lira, onde intermediou a chamada com Lula. O ministro já aconselhou o presidente a apoiar o texto de Bulhões para evitar um problema ainda maior.

