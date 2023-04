Está caindo a ficha do eleitor

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza reunião com chefes dos três poderes, governadores, Prefeitos e Ministros



Pesquisa Genial/Quaest realizada no último fim de semana e divulgada agora cedo mostra que a avaliação positiva do governo Lula recuou 4 pontos percentuais desde fevereiro, de 40% para 36%. A avaliação negativa, por outro lado, avançou de 20% para 29%. Para Felipe Nunes, CEO da Quaest, trata-se de “uma acomodação do eleitorado que não sabia em fevereiro como avaliar o governo”. Eu diria que a “ficha começou a cair”.

Essa percepção negativa é alimentada por notícias ruins (44% dizem já terem lido, visto ou ouvido alguma notícia negativa do governo) geradas por um presidente que se comporta mal (caiu de 65% para 53% a avaliação positiva sobre a forma como Lula governa) e uma gestão que não entrega o que prometeu (55% dos entrevistados perceberam que as promessas de campanha não estão sendo cumpridas).

Na prática, 10% dos que votaram em Lula já o reprovam. É o que dá prometer fazer chover picanha e cerveja, enquanto tenta taxar os mais pobres e apavorar os investidores.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.