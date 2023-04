Exclusivo: Alinhamento de Lula e Putin pode sabotar contrato dos caças suecos Gripen

Defesa estuda com a fabricante sueca Saab a compra de mais 30 ou 40 caças Gripen NG, além dos 36 já encomendados, mas parceria estratégica está ameaçada após os seguidos gestos de Lula em apoio ao ditador russo, Vladimir Putin

Ten. Enilton/Força Aérea Brasileira Governo federal estuda com a fabricante sueca Saab a compra de mais caças Gripen NG



O ministro da Defesa, José Múcio, disse que estuda com a fabricante sueca Saab a compra de mais 30 ou 40 caças Gripen NG, além dos 36 já encomendados – 5 entregues até agora. A parceria estratégica, porém, está ameaçada após os seguidos gestos de Lula em apoio ao ditador russo, Vladimir Putin. Fontes militares dizem que a postura do atual governo brasileiro tem surpreendido lideranças ocidentais e tende a minar qualquer novo negócio com os suecos. “Numa situação extrema, de aprofundamento da guerra, até o atual contrato fica prejudicado”, diz um oficial, que pede para ter sua identidade preservada. A preocupação com o futuro da parceria também foi externada recentemente pelo rei da Suécia, Carl Gustav, segundo fontes da embaixada do Brasil em Estocolmo. Há o temor até de que informações sigilosas do acordo possam ser repassadas aos russos.

Como já escrevi antes, Lula apoia o Kremlin e apenas simula disposição em buscar a paz. A retórica do presidente se insere num contexto global de alinhamento geopolítico com o bloco oriental liderado pela China. Mais alguns passos nessa direção estão sendo dados hoje durante a visita do chanceler russo Serguei Lavrov a Brasília. Ele organiza a vinda de Putin em junho, quando ambos os chefes de Estado devem repetir o discurso de que a invasão da Ucrânia pela Rússia é culpa dos dois países e responsabilizar EUA e União Europeia pelo prolongamento da guerra, ao insistirem na ‘expansão da Otan’, que em breve pode ganhar mais um país-membro, justamente a Suécia, sede da Saab. O país está abandonando sua neutralidade e deve ingressar na aliança militar até julho. A decisão histórica reflete a preocupação do país com as seguidas ameaças de Putin à Europa. Suécia e Rússia já se enfrentaram em campo, no longínquo século 18. Uma das históricas batalhas foi ao lado dos ucranianos em Poltava.

