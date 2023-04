Urgente: Bolsonaro diz à PF que compartilhou postagem contra eleição ‘por engano’

Mesmo deletada de seu perfil três horas depois, a publicação que questionava o resultado das urnas serviu de argumento ao ministro Alexandre de Moraes para ouvi-lo no âmbito do inquérito do 8 de janeiro; defesa diz que ex-presidente estava sob efeito de medicamentos

JOSÉ LUIZ TAVARES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Messias Bolsonaro aparece no jardim do Palácio da Alvorada, na cidade de Brasília, DF, no dia 12 de dezembro



Em depoimento de aproximadamente duas horas à Polícia Federal, Jair Bolsonaro alegou que compartilhou “por engano” no dia 10 de janeiro o vídeo postado por uma seguidora do Facebook com questionamentos à vitória de Lula nas eleições. O ex-presidente disse que queria enviar o vídeo para seu WhatsApp para assistir posteriormente, mas acabou teclando errado e repostando o conteúdo publicamente no feed. Mesmo deletada de seu perfil três horas depois, a publicação serviu de argumento ao ministro Alexandre de Moraes para ouvi-lo no âmbito do inquérito do 8 de janeiro.

O vídeo compartilhado por Bolsonaro mostrava o trecho de uma entrevista do procurador Felipe Gimenez, do Mato Grosso do Sul, questionando o processo eleitoral. “Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral, pelos ministros do STF e pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral”, diz Gimenez no vídeo. O procurador virou alvo de representação na Corregedoria da Procuradoria Geral Eleitoral. À imprensa, ele disse nunca ter mantido qualquer contato com Bolsonaro.

Segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, o presidente estava internado num hospital em Orlando, sob efeito de morfina. “Foi um equívoco na hora de salvar o arquivo. Ele não percebeu que havia postado.” Fábio Wajngarten, ex-secretário de Imprensa, disse que o presidente “sequer havia percebido que tinha postado o conteúdo e só tomou conhecimento depois por assessores”. “Assim que alertado, apagou o vídeo.”

Wajngarten ressaltou que, em seu depoimento à PF, Bolsonaro reiterou sua condenação aos atos de 8 de janeiro e lembrou que o ex-presidente fez um tuíte repudiando as invasões ainda na noite do dia 8. O advogado Daniel Tesser, que também integra da defesa, disse que Bolsonaro consignou aos investigadores que as eleições de 2022 “são página virada”, que após a derrota ele fez a transição e depois, no dia 30 de dezembro, saiu de férias.

Segundo os assessores, o ex-presidente se limitou a comentar a postagem, evitando responder a outras perguntas para não prejudicar sua defesa no processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral. Neste outro caso, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político ao questionar a segurança das urnas eletrônicas. Sua defesa afirma que o encontro com os diplomatas não configurou ato eleitoral. A Procuradoria Eleitoral já se manifestou pela cassação dos direitos políticos do ex-presidente e o caso deve ser pautado em breve.

