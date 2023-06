Lira a Lula: ‘Paciência da Câmara está no limite’

Na conversa que tiveram mais cedo, presidente da Casa legislativa voltou a cobrar do petista mudança urgente na articulação política do governo, que não vem cumprindo compromissos assumidos ainda na transição

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Arthur Lira fez cobranças a Lula em reunião no Palácio do Alvorada



Na conversa que teve com Lula mais cedo, Arthur Lira voltou a cobrar do presidente da República uma mudança urgente na articulação política do governo, que não vem cumprindo com os compromissos assumidos ainda na transição. Segundo interlocutores, Lira teria dito a Lula que “a paciência da Câmara está no limite”, citando a não liberação de emendas, inclusive as impositivas, nos prazos acordados. Por causa do feriado de Corpus Christi, o presidente da Câmara dispensou os deputados e o governo acabou ganhando uma semana de folga.

Como revelei na semana passada, além da troca de Alexandre Padilha por José Múcio, Lula deve ceder às pressões de lideranças do União Brasil, do MDB e do PP para ampliar o espaço dessas siglas na Esplanada. O único jeito de evitar essa minirreforma ministerial é garantir o cronograma de liberação de emendas, a tempo para que deputados possam atender suas bases neste ano pré-eleitoral.

