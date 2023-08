Lula vai ouvir Aras nos próximos dias; PGR foi elogiado por Sarney

Encontro deve ocorrer nos próximos dias e é visto como uma deferência do presidente da República ao atual chefe do Ministério Público, que busca a recondução ou, em último caso, a indicação do sucessor

Marcelo Camargo/Agência Brasil Augusto Aras é o atual procurador-geral da República



Lula disse a interlocutores que quer ouvir Augusto Aras antes de decidir sobre a nomeação do próximo PGR. O encontro deve ocorrer nos próximos dias e é visto como uma deferência do presidente da República ao atual chefe do Ministério Público, que busca a recondução ou, em último caso, a indicação do sucessor. Pela primeira vez, Lula não tem um nome para o posto e vem colhendo sugestões de integrantes do Judiciário e do Legislativo. A mais recente ocorreu em jantar oferecido por Gilmar Mendes, que vê com bons olhos o nome de Paulo Gonet, atual vice-procurador-geral eleitoral e seu ex-sócio no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Gonet também teria o apoio de Alexandre de Moraes.

Embora escute a todos, Lula prefere não se comprometer e já disse que não tem pressa na escolha, podendo optar por uma gestão interina até estar certo do indicado – no caso de vacância, assumiria o atual VP do Conselho Superior do MP, Carlos Frederico Santos. Como desta vez não dispõe de nenhum nome do MP em seu círculo mais íntimo, o presidente deve levar em conta a previsibilidade do candidato e sua capacidade de reunir apoios no mundo jurídico e político. No fim de semana, Aras, que já foi elogiado por Jaques Wagner e Rui Costa, ganhou o apoio público de José Sarney, a quem Lula ouve com regularidade e com quem compartilhava a amizade do jurista Sepúlveda Pertence, falecido no mês passado.

Indicado por Tancredo Neves a procurador-geral da União, Sepúlveda acabou nomeado por Sarney, que depois o indicou a ministro do Supremo Tribunal Federal. Referência no mundo jurídico, o jurista integrou a defesa de Lula na Lava Jato. Em vídeo divulgado por Aras no Twitter, o ex-presidente diz que “depois do último desastre, tivemos a sorte de ter o Dr Augusto Aras, que é um homem que tem uma grande experiência, uma grande competência e uma grande cultura, e que está fazendo e fez uma grande administração à frente do Ministério Público”. “É conhecido hoje por todos os setores da sociedade, da Justiça, como um grande ocupante do lugar de Procurador da República. Ele marcará sem dúvida um momento importante da história do MP.”

