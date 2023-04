O outro Piaget de Lula

Mais um presente? Lula voltou a desfilar em eventos públicos usando um relógio da grife Piaget, avaliado em mais de R$ 80 mil

Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula usa o relógio Montre Piaget Altiplano Square, avaliado em cerca de US$ 17 mil, ou R$ 85 mil



Lula voltou a desfilar em eventos públicos com um relógio de luxo da marca Piaget, a mesma do modelo redondo popularizado numa imagem feita pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. Dessa vez, o modelo é retangular. Trata-se de um exclusivo Montre Piaget Altiplano Square, com pulseira de couro e moldura em ouro branco. Fora de linha, é avaliado por especialistas em torno de US$ 17 mil, ou R$ 85 mil na cotação de hoje. A Jovem Pan perguntou à Presidência da República se o relógio foi também um presente recebido quando em suas gestões anteriores, quando foi entregue e quem o ofertou. Mas não obteve qualquer esclarecimento até o fechamento desta matéria. Em relação ao modelo redondo, um Altiplano Watch com pulseira de couro e moldura dourada, Lula também nunca deu detalhes sobre quem lhe deu o presente.

