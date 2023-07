O que diz a pesquisa do Instituto Paraná sobre Nunes, Tarcísio e Lula

Avaliação positiva da gestão do prefeito de São Paulo teve maior avanço, em relação a maio. Tarcísio também cresceu; entre os paulistas, Lula segue com maior rejeição

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo, em reunião no Palácio dos Bandeirantes com o Governo do Estado



Ricardo Nunes aparece com aprovação de 56,7% na pesquisa do Instituto Paraná, uma melhora de 4 pontos percentuais em relação a maio. Do total, 5,2% classificam a gestão do prefeito de São Paulo como ótima, 29,8% a consideram boa e 37,3% opinaram por regular. Apenas 24% avaliam a atual administração entre ruim (10,9%) e péssima (13,1%). Foram ouvidos 1096 eleitores, entre 9 e 13 de julho. A margem de erro é de 3 pontos.

A pesquisa também questionou os eleitores paulistas sobre a gestão de Tarcísio de Freitas, aprovada por 67,6%. Desse total, 12,8% avaliam a atual administração como ótima, 32,3% como boa e 35,8% a consideram regular. No caso do governador, avaliação melhorou 2,3 pontos percentuais em relação a maio.

No caso de Lula, a avaliação entre os eleitores paulistas subiu apenas 0,6 ponto percentual, para 56,2%. A administração petista é avaliada negativamente por 39,6% — o maior índice de rejeição entre os gestores pesquisados.

