Para abrir mão do Turismo, Alcolumbre quer Correios

Como possível relator da reforma tributária e depois de ter agilizado a sabatina de Cristiano Zanin, Davi terá ainda mais poder de barganha

Pedro França/Agência Senado Davi Alcolumbre havia abençoado indicação de Daniela Teixeira para o Turismo



Davi Alcolumbre (União-AP), que havia abençoado as indicações de Daniela Teixeira para o Turismo e Juscelino Filho para Comunicações, quer uma compensação de Lula pela perda da ministra, que será substituída por Celso Sabino (União-PA). A legenda permanece com a sigla, mas Sabino é nome do líder Elmar Nascimento, com apoio de ACM Neto. Nas conversas preliminares com interlocutores do Palácio do Planalto, o senador ressuscitou a demanda do início do ano pelo comando dos Correios, hoje capitaneado por Fabiano Silva, ligado ao Prerrogativas, o grupo de advogados ligados ao PT. Como possível relator da reforma tributária e depois de ter agilizado a sabatina de Cristiano Zanin, Davi terá ainda mais poder de barganha. Mas o Prerrô resiste.

