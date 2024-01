Rogério Marinho pede à Receita e ao MPF investigações contra Sleeping Giants

Ofícios foram enviados ao Fisco, à PGR e ao MPF após revelação de que o grupo recebeu recursos milionários de fundações estrangeiras

Geraldo Magela/Agência Senado Em discurso à tribuna, candidato à presidência do Senado Federal, senador Rogerio Marinho (PL-RN)



O senador Rogério Marinho pediu à Receita Federal e ao Ministério Público a abertura de investigações sobre a atuação do Sleeping Giants Brasil, que recebeu de fundações estrangeiras (Ford e Open Society) o valor de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões. Em petição à PGR, o senador ressalta que o grupo, em tese uma associação civil sem fins lucrativos dedicada à defesa de direitos sociais, “vem prestando serviços contrários ao interesse público”. “Inclusive, foi condenada em primeira instância a pagar indenização à rede de comunicação Jovem Pan por investir forte contra ela na realização de campanha de difamação que extrapolou a crítica”, lembra Marinho. Segundo ele, o Sleeping Giants Brasil é conhecido por “intimidar empresas na internet para cancelar propagandas em veículos de comunicação”, atuando “a serviço de determinados interesses políticos, perseguindo somente pessoas físicas e jurídicas que aduzem agendas diferentes das suas próprias, o que não se harmoniza com o princípio democrático e vai de encontro ao pluralismo político”. Em ofício ao Fisco, o parlamentar pede que se verifique, “supostas irregularidades em sua gestão, como o recebimento de doações de entidades estrangeiras e o respeito às formalidades legais, suas finalidades questionáveis, e até mesmo a suposta atuação empresarial da associação (com finalidade de lucro) e pagamentos de remuneração para seus associados, em afronta ao ordenamento jurídico”.

