Sabino negocia com França parceria em programa Voa Brasil

Até outubro, ministro indicado pelo União Brasil quer apresentar um novo programa de promoção do turismo, adotando políticas transversais com a colaboração de outros ministérios e direcionamento de emendas parlamentares

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Celso Sabino



O novo ministro do Turismo, Celso Sabino, articula com o colega Márcio França, de Portos e Aeroportos, uma parceria da rede hoteleira com as companhias aéreas que aderirem ao programa de passagens a R$ 200. A ideia é usar o cadastro dos beneficiários do Voa Brasil para propor ao setor a oferta de hospedagem promocional, casada com voos mais baratos. Sabino também negocia com a hotelaria de Brasília promoções para aproveitar a ociosidade de leitos nos fins de semana. Não haverá recurso público envolvido.

Até outubro, o ministro indicado pelo União Brasil quer apresentar ao governo um programa completo de promoção do turismo, adotando políticas transversais com a colaboração de outros ministérios, como Cultura, Educação e Justiça e Segurança Pública. Deputado licenciado, Sabino também vai dialogar diretamente com o Congresso a fim de direcionar emendas parlamentares para o setor, considerando a necessidade de ampliação da infraestrutura turística em diferentes estados.

