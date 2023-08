Sem Lula em Brasília, Lira decide adiar novamente arcabouço fiscal

Justificativa oficial é de que lideranças querem se reunir com técnicos legislativos especializados em orçamento, mas pressão nos bastidores é por reforma ministerial

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO No Palácio Tangará acontece o encontro do Deputado Federal Arthur Lira com empresários



Em acordo com Claudio Cajado e demais líderes parlamentares, Arthur Lira decidiu adiar mais uma vez a votação do arcabouço fiscal. Segundo o relator, uma nova reunião foi marcada para a próxima segunda-feira 14, com a participação de técnicos legislativos especializados em orçamento. Daí, sairá a versão que será votada, considerando as necessárias modificações sobre o texto aprovado pelo Senado. Como antecipei, a tendência é que a Câmara só mantenha de fora da regra fiscal o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Segundo participantes da reunião, contribuiu para o adiamento a ausência de Lula em Brasília por causa da Cúpula da Amazônia, em Belém (PA). Sem o presidente, não há reforma ministerial. Sem reforma ministerial, não há arcabouço fiscal.

