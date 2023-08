Urgente: Arthur Lira atropela comando da CPI do MST e cancela convocação de Rui Costa

Presidente da Câmara acolheu argumento de deputado do PT sobre fundamentação frágil para convocação de ministro de Estado; presidente da CPI classificou ação como “precedente perigosíssimo para a democracia representativa”

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação 30.05.2023 - Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul 30.05.2023 - Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Sessão de trabalho com presidentes dos Países da América do Sul. Palácio Itamaraty - Brasília - DF



Arthur Lira acolheu recurso do PT e cancelou a convocação de Rui Costa pela CPI do MST. O depoimento do ministro da Casa Civil estava marcado para as 14h. O presidente da Câmara entendeu que a justificativa para a oitiva de Costa, ex-governador da Bahia, não foi devidamente fundamentada. “Conforme já decidido no âmbito do Recurso n. 12/2019, que reafirmou o constante das decisões das Questões de Ordem de números 369/2017 e 414/2014, somente podem ser convocados Ministros de Estados para prestarem informações perante Comissões – art. 50 da CF – quando há correlação entre o campo temático do Ministério e o conteúdo substancial das atribuições do órgão convocador“, informa decisão obtida pela coluna.

“Em que pese a não se negar a relevância do conteúdo dos debates ocorridos no momento da apreciação do Requerimento n. 275/2023, não é possível afirmar, conforme alegado pelo ilustre Presidente da CPI sobre o MST em sua manifestação, que ‘a sustentação oral proferida nas Comissões compõe a justificativa dos requerimentos’. Isso porque, nos termos do art. 100 do RICO, caput e parágrafos, toda proposição deve ser redigida em termos explícitos. No caso em tela, não se demonstrou no requerimento a conexão entre as atribuições do Ministro da Casa Civil da Presidência da República e os fatos investigados pela CPI sobre o MST.” O recurso contra a convocação de Costa foi protocolado pelo deputado petista Nilto Tatto.

Em nota, o presidente da CPI do MST, deputado Zucco (Republicanos), lamentou a decisão de Lira e a classificou como “um triste capítulo” da história. Para ele, a oposição está sendo “calada, sufocada e perseguida”, o que “é alimento para o monstro do totalitarismo, típico das piores ditaduras”.

“Ao negar provimento para a tomada de depoimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, abre-se um precedente perigosíssimo para a democracia representativa. A CPI é um instrumento das minorias parlamentares, para assegurar que o Legislativo cumpra sua função fiscalizatória sem que seja impedido ou constrangido pelos grupos políticos majoritários. Com aproximadamente três meses de trabalhos, estamos presenciando uma ação deliberada de pressão do Palácio do Planalto junto às bancadas, para substituir os integrantes de oposição na CPI por perfis governistas. Isso levará à alteração na correlação de forças, praticamente inviabilizando qualquer tipo de investigação que contrarie os interesses de quem hoje ocupa o poder. O pneu está sendo trocado com o carro em movimento, as regras do jogo mudando na metade do campeonato.”

A decisão de Lira é tomada horas depois do pedido do Republicanos para trocar dois integrantes do colegiado, antecipado ontem pela coluna, e que está sendo visto nos bastidores como forma de virar os votos para o governo, com quem a legenda negocia a ocupação do Ministério do Desenvolvimento Social.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.