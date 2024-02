Urgente: Lewandowski afasta direção da Penitenciária Federal de Mossoró após fuga de presos

Depois de determinar abertura de inquérito para apurar responsabilidades pela fuga de dois criminosos, o ministro da Justiça e da Segurança Pública afastou a direção do presídio

EVARISTO SA / AFP Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde escaparam dois criminosos — naquela que é considerada a primeira fuga de presídios federais na história. Ele escalou um interventor para substituir Humberto Gleydson Fontinele Alencar. O policial penal federal, cujo nome ainda não foi divulgado, integra a equipe do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, enviado à cidade logo cedo para acompanhar as investigações. Lewandowski, como revelou a Jovem Pan News, também determinou a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades no episódio. Além de Garcia, também viajaram para o Rio Grande do Norte o diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona, e o diretor de Inteligência Penitenciária, Sandro Abel. Para auxiliar nas buscas pelos foragidos, foi criado um gabinete de crise com representantes da PF, da PRF e do sistema de segurança estadual. A governadora Fátima Bezerra também disponibilizou uma aeronave.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.