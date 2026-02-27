Senador afirma que decisão final caberá ao governador de São Paulo, mas destaca que o Partido Liberal possui nomes para indicar, entre eles o presidente da Alesp

Reprodução X / @FlavioBolsonaro Flávio Bolsonaro afirma que PL terá espaço na escolha do vice de Tarcísio



Durante evento realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta sexta-feira (27), o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou que o Partido Liberal terá espaço na definição do candidato a vice-governador na chapa do governador Tarcísio de Freitas, que tenta a reeleição em São Paulo.

Segundo Flávio Bolsonaro, em conversa mantida com Tarcísio de Freitas na manhã desta sexta-feira, ficou definido que a palavra final sobre a escolha do vice será do próprio governador. No entanto, o senador ressaltou que o Partido Liberal possui nomes para indicar e participar da construção política da chapa.

Entre os cotados, o nome mais forte seria o do atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Flávio Prado, apesar de o governador já ter sinalizado publicamente a intenção de manter o atual vice, Felício Ramuth, que enfrenta processos de investigação.

Durante coletiva de imprensa, Flávio Bolsonaro também fez críticas ao campo adversário e ironizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O senador comentou o jantar ocorrido na quinta-feira (26), no qual Haddad esteve reunido com o presidente Lula, quando, segundo ele, lideranças do Partido dos Trabalhadores tentaram convencê-lo a disputar o governo paulista.

Flávio Bolsonaro voltou a chamar Haddad de “Taxad”, em referência à política tributária do Ministério da Fazenda, e afirmou que o ministro foi “o pior prefeito da história de São Paulo”, argumentando que ele não reúne condições políticas para concorrer ao cargo nem aparece como favorito nas pesquisas eleitorais.

De acordo com o senador, Tarcísio de Freitas lidera os cenários já analisados nas pesquisas de intenção de voto, consolidando-se como o principal nome na disputa pelo governo do maior estado do país.

