Governo Tarcísio define empresa para construir novo Centro Administrativo no centro de SP

Projeto de R$ 6,1 bilhões prevê novos prédios, restauração de casarões históricos e geração de milhares de empregos até 2030

O Governo de São Paulo definiu a empresa responsável pela construção do novo Centro Administrativo do Estado. O leilão foi realizado nesta quinta-feira na sede da B3, no centro da capital paulista, e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Entre as duas empresas participantes, a Aciona Construcap ofereceu desconto de 5% na contraprestação proposta pelo governo. Já o consórcio MEZ–RZK apresentou um desconto de 9%, sagrando-se vencedor da concessão para a construção, revitalização e implantação da nova sede administrativa do Estado na região central de São Paulo.

O projeto prevê a construção de sete prédios, distribuídos em dez torres, além da restauração de 17 casarões históricos. De acordo com o governo estadual, as obras devem gerar ao menos 38 mil empregos diretos e indiretos, além de cerca de 2,8 mil empregos formais nos setores de comércio e serviços da região.

Ao longo de 30 anos, a empresa vencedora receberá mais de R$ 69 milhões em repasses. O investimento total do empreendimento é estimado em R$ 6,1 bilhões, com previsão de conclusão das obras em 2030.

Para viabilizar a construção do novo Centro Administrativo, cerca de 600 famílias precisarão deixar suas residências. O governador afirmou que o Estado já reservou aproximadamente R$ 500 milhões para custear as indenizações e reassentamentos necessários, ressaltando que grandes obras inevitavelmente causam transtornos, mas que medidas estão sendo tomadas para minimizar os impactos sociais.

Com a mudança, cerca de 22 mil servidores estaduais de diferentes secretarias passarão a circular diariamente pela região central da cidade. A expectativa do governo é que o fluxo de pessoas estimule o comércio local e contribua para a revitalização do centro de São Paulo. O complexo também deverá contar com serviços e estruturas de apoio, como academia e áreas de convivência.

Em relação ao futuro do Palácio dos Bandeirantes e de outros prédios atualmente ocupados pelo governo estadual, estudos ainda serão realizados para definir quais imóveis poderão ser vendidos e quais finalidades terão após a conclusão do novo complexo administrativo no centro da capital.

