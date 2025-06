Laudo da causa da morte de empresário encontrado em Interlagos será entregue nesta terça-feira

Diversos depoimentos estão sendo colhidos nesta segunda-feira (9); chefe da segurança do autódromo está entre os convocados para depor

Arquivo pessoal Adalberto Amarilio dos Santos Júnior foi encontrado num buraco de uma obra no Autódromo de Interlagos



Ainda são muitas perguntas e poucas respostas em torno da morte do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, de 36 anos, encontrado num buraco de uma obra no último dia (3), no Autódromo de Interlagos. Júnior como era conhecido, estava no local com cerca de 2 a 3 metros de profundidade e 50 centímetros de largura sem os calçados e calça, usando capacete sem a câmera que normalmente era acoplada a proteção da cabeça.

As circunstâncias da morte estão sendo buscadas pela polícia que encontrou marcas de sangue no carro do empresário em diferentes pontos como painel e console central. Mas um laudo conclusivo que vai apontar o que provocou a morte de Júnior deve ser entregue pela Polícia Científica nesta terça-feira (10). O trabalho pericial deve apontar se o empresário foi vítima de violência e qual lesão o levou a morte. Com base nisso, outros depoimentos também devem ser convocados pela Polícia Civil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao longo desta semana, investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), já convocaram mais pessoas para saber o que elas viram em relação ao Júnior. O amigo que estava com ele no evento revelou que eles beberam oito cervejas cada, além de ter fumado maconha durante o show que estava sendo realizado no autódromo e depois o empresário saiu bastante agitado.

O amigo também fez um boletim de ocorrência dizendo que a moto dele foi roubada na noite do desaparecimento (30). O B.O foi feito somente no domingo (31) de maneira virtual. Nesta segunda-feira (09), o chefe da segurança do Autódromo de Interlagos será o primeiro a ser ouvido. A polícia quer saber se alguma briga foi relatada e se há suspeitos sobre o caso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.