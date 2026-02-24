Polícia Civil de São Paulo realiza operação e prende MC Negão Original

Segundo os investigadores, dois endereços do influenciador foram alvos nesta operação

Reprodução/Instagram MC Negão Original



A Polícia Civil de São Paulo, por meio do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, realizou nesta terça-feira a Operação Fim da Fábula. Entre os principais alvos está MC Negão Original, que tem como nome João Vitor Ribeiro. Ele acumula mais de 2,3 milhões de seguidores em apenas uma única rede social.

Segundo os investigadores, dois endereços dele foram alvos nesta operação, que cumpriu 120 mandados de busca e apreensão, 53 de prisão, sendo que até a última atualização, 12 pessoas estavam presas. MC Negão Oficial é considerado foragido pela Justiça.

Segundo a investigação, ele atuava para a lavagem de dinheiro por meio de bets clandestinas, fazendo diversas transações financeiras. Os golpes praticados eram o do INSS, o golpe do falso advogado e o chamado golpe da mão fantasma, além de fraudes com cartões clonados, falsas centrais telefônicas e o uso de bets e fintechs para clonagem de chaves PIX.

Até o momento a polícia já conseguiu identificar a movimentação financeira de R$ 100 milhões. A Coluna não conseguiu contato com a defesa do MC Negão Original.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.