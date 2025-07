Polícia esclarece maior ataque hacker do país e prende envolvido em desvio de R$ 541 milhões

Funcionário de empresa terceirizada confessou participação no esquema; valores foram desviados diretamente do sistema do Banco Central

Reprodução / Policia civil SP O colaborador atuava como operador de TI e foi preso no bairro City Jaraguá, zona norte da capital paulista



A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do DEIC, prendeu nesta sexta-feira (4) um dos responsáveis pela maior invasão a dispositivos eletrônicos já registrada no país, que resultou em um prejuízo estimado em R$ 541 milhões. O crime foi praticado por meio de operações fraudulentas via Pix e teve como alvo uma empresa que presta serviço para o Banco Central. Durante a apuração, os policiais identificaram a atuação do funcionário da empresa C&M Software, responsável por custodiar transações entre o BMP (Banco do Futuro) e o Banco Central.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O colaborador atuava como operador de TI e foi preso no bairro City Jaraguá, zona norte da capital paulista. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter sido aliciado por criminosos e os ajudou a acessar o sistema e realizar transferências eletrônicas em massa diretamente ao Banco Central. Os valores foram distribuídos para outras instituições financeiras de forma coordenada e em grande volume. Durante a operação, também foi bloqueado um montante de R$ 270 milhões em uma das contas utilizadas para receber os recursos desviados, como medida de reparação e contenção de danos. Os mandados de prisão temporária, busca e apreensão e bloqueio de valores foram expedidos pela Justiça e executados pela equipe da DCCIBER. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no megaesquema de furto eletrônico.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.