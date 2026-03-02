Polícia prende homem suspeito de promover desafios de maus-tratos a animais na internet

Investigações do Noad identificaram transmissões ao vivo em plataformas digitais, envolvendo crianças, adolescentes e ao menos 100 animais vítimas do agressor

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (02), um homem suspeito de promover desafios de suicídio na internet envolvendo crianças e adolescentes, além de incentivar e transmitir maus-tratos contra animais em plataformas digitais. A ação foi conduzida pelo Noad, Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com as investigações, o suspeito realizava transmissões ao vivo, principalmente por meio do Discord, nas quais mostrava agressões e torturas contra diferentes tipos de animais. As cenas eram acompanhadas por milhares de pessoas e tinham como objetivo incentivar e normalizar práticas criminosas no ambiente virtual. A polícia estima que ao menos 100 animais tenham sido vítimas diretas das ações transmitidas.

O caso foi identificado após uma denúncia que levou ao início das apurações na delegacia de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. A partir da análise de dados digitais, o Noad conseguiu rastrear o responsável pelas transmissões, que acabou localizado e preso em Fortaleza, no Ceará.

Com a prisão, a Polícia Civil agora concentra esforços na análise de todo o material apreendido, incluindo celulares e computadores. O objetivo é identificar outros possíveis envolvidos, mapear redes de disseminação desse tipo de conteúdo e aprofundar as investigações sobre crimes relacionados à indução ao suicídio, especialmente entre crianças e adolescentes.

Segundo os investigadores, esse tipo de prática criminosa tem se tornado cada vez mais comum na internet, por meio de desafios virtuais que podem resultar em mortes e em graves violações de direitos. A violência contra animais também tem acendido um alerta em todo o país, como no recente caso registrado em Santa Catarina, onde o Cão Orelha foi vítima de maus-tratos supostamente cometidos por adolescentes e morto.

Diante do cenário, a Polícia Civil reforça que mantém atenção redobrada a crimes cometidos no ambiente digital e destaca a importância das denúncias para o combate a esse tipo de violência, que afeta diretamente os grupos mais vulneráveis da sociedade.

Sobre o Noad

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Polícia Civil de São Paulo é uma iniciativa pioneira no país voltada ao combate à violência digital, com foco na prevenção de crimes como estupros virtuais e a comercialização de pornografia infantil. O núcleo reúne policiais civis, militares e peritos especializados que atuam de forma integrada no monitoramento de ambientes virtuais.

A estrutura conta com “observadores digitais”, policiais civis infiltrados em comunidades e grupos online, em regime de atuação contínua, responsáveis por identificar atividades criminosas, mapear redes e localizar vítimas. As informações coletadas são consolidadas em relatórios de inteligência que subsidiam inquéritos policiais e podem embasar pedidos judiciais, como mandados de busca, prisões ou internações. Além da investigação, o Noad atua preventivamente, acionando outras unidades policiais diante da iminência de crimes, com prioridade no resgate das vítimas e na responsabilização dos envolvidos.

