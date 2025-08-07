Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > David de Tarso > PRF fecha cerco na ‘rota do ouro’ e recupera R$ 80 milhões

PRF fecha cerco na ‘rota do ouro’ e recupera R$ 80 milhões

‘Família no carro’ é novo disfarce para transporte ilegal do mineral no país; em uma semana foram mais de 140 kg apreendidos

  • Por David de Tarso
  • 07/08/2025 09h10
  • BlueSky
Divulgação/Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (6), em Altamira (PA), na BR-230, (Transamazônica) cerca de 40 kg de ouro maciço Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (6), em Altamira (PA), na BR-230 (Transamazônica), cerca de 40 kg de ouro maciço

Uma suposta viagem familiar tem sido a nova tática de transportadores de ouro ilegal pelo norte do país. O minério tem sido usado por organizações criminosas como moeda de troca para práticas ilícitas, por isso, muitas pessoas têm usado essa “técnica”. O que demonstra isso foi a nova apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que apreendeu na tarde desta quarta-feira (6), em Altamira (PA), na BR-230 (Transamazônica) cerca de 40 kg de ouro maciço transportados em um Eclipse, de cor branca, ano 2024, onde estavam quatro pessoas, sendo dois adultos, um adolescente e uma criança. Aos olhares menos apurados, configura uma família viajando.

Mas a PRF já percebeu essa tendência do crime e tem feito uma checagem maior sobre a rota da viagem e verificando com mais atenção todas as informações. E são as contradições e nervosismos que levantam a suspeita para uma vistoria mais detalhada no veículo. Neste episódio mais recente, os adultos foram encaminhados para a Polícia Federal (PF) e os menores para as autoridades competentes. Essa foi a segunda maior apreensão da história das rodovias federais.

Em apenas 48 horas, a PRF retirou de circulação mais de 140 kg do mineral em Roraima e no Pará. O material apreendido nas duas ocorrências é avaliado em mais R$ 80 milhões. Na BR-401, em Boa Vista (RR), na segunda-feira (4), os policiais rodoviários federais encontraram 103 kg de ouro transportados em uma caminhonete Hilux, como trouxe a Coluna. O motorista foi detido e encaminhado junto com o material apreendido para a Polícia Federal. Ele estava com a esposa e e um bebê de nove meses, filho do casal. Os dois estados onde ocorreram as apreensões fazem parte da Amazônia Legal e sofrem com a degradação do garimpo ilegal, principalmente em territórios indígenas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Combate aos crimes ambientais

O aumento nas apreensões de ouro na Região Norte do país, de acordo com a PRF é resultado do reforço no número de policiais rodoviários federais e da estrutura para prevenção e enfrentamento aos crimes ambientais. Desde 2023, o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), intensificou a presença do Estado na Amazônia Legal e a atuação conjunta entre instituições de segurança pública e de preservação do meio ambiente.

Entre as atividades desempenhadas pelos integrantes do Plano Amas, estão a retirada de pessoas que ocupam ilegalmente terras indígenas, entre elas a TI Yanomami, o combate à extração ilegal de madeira e minério. Para atender aos objetivos do Plano Amas, a PRF destinou aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 72 novas viaturas e mais de 500 policiais do último curso de formação policial. Eles se juntam aos policiais que já atuavam na região.

Leia também

Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará
Motta defende que há limites para protestos e que o respeito à Mesa Diretora é inegociável

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >