Apagão cibernético: 10 motivos que podem fazer a internet parar globalmente

Curioso sobre os riscos de um apagão cibernético? Leia agora e descubra os 10 fatores que podem derrubar a web no mundo inteiro

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Apagão cibernético atingiu diversos serviços entre apps bancários, aeroportos, trens e diversos serviços dependentes da internet



Um apagão cibernético global é um cenário extremo onde a internet em grande parte do mundo ou em regiões significativas pode ser interrompida. Vários fatores podem contribuir para esse tipo de falha catastrófica:

1. Ataques cibernéticos coordenados

DDoS (Distributed Denial of Service): ataques massivos que sobrecarregam servidores com um volume excessivo de tráfego, tornando-os incapazes de responder a requisições legítimas. Um ataque global coordenado pode derrubar serviços cruciais da internet. Malware e ransomware: programas maliciosos que se espalham rapidamente, comprometendo sistemas críticos e bloqueando o acesso a dados e serviços essenciais.

2. Falhas em infraestruturas físicas

Cortes de cabos submarinos: cabos submarinos transportam grande parte do tráfego de internet entre continentes. Cortes acidentais ou sabotagem desses cabos podem causar interrupções significativas. Desastres naturais: terremotos, tsunamis e outras catástrofes naturais podem danificar centros de dados, cabos submarinos e infraestrutura de telecomunicações.

3. Problemas de redes de fornecimento de energia

Falhas na rede elétrica: a infraestrutura da internet depende fortemente de uma alimentação elétrica estável. Blackouts em larga escala podem derrubar servidores e centros de dados. Ataques à infraestrutura de energia: ataques cibernéticos às redes elétricas podem causar interrupções no fornecimento de energia, afetando a infraestrutura da internet.

4. Problemas no Sistema de Nomes de Domínios (DNS)

Ataques aos Servidores DNS Raiz: Os servidores DNS raiz são críticos para o funcionamento da internet. Ataques ou falhas nesses servidores podem tornar a internet inacessível. Configurações errôneas ou atualizações mal sucedidas: alterações incorretas na configuração do DNS podem causar problemas de resolução de nomes, tornando sites e serviços inacessíveis.

5. Falhas em backbones da internet

Interrupções em provedores de backbone: os backbones são as principais rotas de dados da internet. Problemas nesses provedores podem causar interrupções generalizadas. Conflitos geopolíticos: ações deliberadas de governos, como cortar o acesso à internet ou danificar infraestrutura de rede, podem afetar a conectividade global.

6. Problemas de software e atualizações

Falhas em atualizações de software: atualizações de software mal implementadas ou com bugs podem causar interrupções em sistemas críticos. Vulnerabilidades de Dia Zero: explorações de vulnerabilidades desconhecidas podem comprometer rapidamente grandes partes da infraestrutura da internet. A combinação desses fatores, especialmente se ocorrerem simultaneamente, pode levar a um apagão cibernético global. A resiliência e redundância das infraestruturas de rede, junto com medidas de segurança cibernética robustas, são essenciais para mitigar esses riscos.

7. Erros humanos

Configurações errôneas em massa: grandes provedores de serviços de internet (ISPs) ou empresas de tecnologia podem inadvertidamente implementar configurações incorretas que propagam rapidamente pela internet, causando interrupções generalizadas. Atualizações de software falhas: desdobramentos errôneos de atualizações de software, como patches de segurança ou novos recursos, podem causar falhas sistêmicas em redes críticas e serviços da internet.

8. Sabotagem interna

Ações de funcionários descontentes: funcionários com acesso privilegiado podem deliberadamente causar danos ou interromper serviços. Erro interno intencional: modificações maliciosas em configurações ou código podem comprometer a infraestrutura.

9. Crises geopolíticas e governamentais

Censura e intervenções governamentais: alguns governos têm a capacidade de cortar o acesso à internet em seus países. Se várias nações decidirem desconectar ou bloquear o acesso à internet simultaneamente devido a conflitos geopolíticos, isso pode ter um efeito cascata. Sancionamentos internacionais: medidas de sancionamento que afetam provedores de serviços de internet e tecnologias críticas podem resultar na desconexão de regiões inteiras do resto do mundo.

10. Ciberguerras (Guerras híbridas)

Ataques patrocinados por Estados: nações utilizando ataques cibernéticos como parte de estratégias militares e políticas para desestabilizar adversários. Operações de desinformação: campanhas de desinformação que visam semear caos e confusão, comprometendo a confiança no uso da internet e das empresas big techs, que a administram.

A internet é uma rede complexa e interconectada, vulnerável a diversos tipos de ameaças. Desde ataques cibernéticos coordenados até sabotagens internas e crises geopolíticas, é crucial entender esses riscos e estar preparado para mitigá-los. A resiliência e a segurança cibernética são essenciais para proteger a infraestrutura digital que sustenta nossa vida cotidiana e por isso justifica-se com urgência que as empresas contem com os profissionais de segurança da informação e privacidade de dados para garantir os dados digitais em futuros apagões.

