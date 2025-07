Como o setor de TI pode ser impactado com as taxas de 50% impostas pelos EUA?

Influenciadores, startups e empresas de tecnologia brasileiras podem perder até 50% da receita com as novas tarifas EUA-Brasil; veja os possíveis 15 impactos no Setor de TI

Samuel Corum/Pool/EFE/EPA A tarifa de 50% imposta pelos EUA provocam um efeito cascata que atinge desde exportadores de TI até consumidores finais de softwares



A medida anunciada em 9 de julho de 2025, que estabelece uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA, com vigência a partir de 1º de agosto, criou um clima de tensão no comércio bilateral. Além do impacto direto nas exportações, o Brasil reagiu com sua Lei de Reciprocidade Econômica, abrindo espaço para contra-medidas que afetam tanto importadores quanto consumidores de produtos e serviços americanos no Brasil. Todo esse cenário pode também impactar empresas e profissionais do Setor da Tecnologia da Informação (TI) principalmente do Brasil.

Desse modo, confira a seguir os 15 possíveis impactos nos produtos e serviços:

Tarifas sobre serviços digitais

A investigação via Section 301 pode resultar em taxação de SaaS e APIs brasileiras nos EUA.

Exemplo: Um ERP ou qualquer outro software brasileiro vendido nos EUA pode sofrer cobrança de até 50% adicional.

Aumento de custos em infraestrutura de nuvem

Tarifa recai também sobre hardware utilizado pelas Big Techs, impactando os preços.

Exemplo: Faturas de AWS/Azure podem subir entre 5–10% para startups brasileiras.

Falhas na cadeia nacional de suprimentos devido à reciprocidade

Incertezas em importação de hardware podem atrasar lançamentos nos data centers.

Exemplo: Migração para nova região da Azure pode ser adiada por falta de servidores.

Queda na demanda por migrações ou serviços digitais

Setores impactados por tarifas (agro, indústria) tendem a frear projetos de TI.

Exemplo: Fábrica cancela migração para a nuvem devido ao aumento de custos.

Migração para regiões neutras e soberania de dados

Para mitigar riscos, empresas podem optar por hospedar dados em regiões fora dos EUA (Europa, América Latina), embora isso aumente latência e custo de transferência.

Exemplo: um e ‑ commerce migra sua hospedagem para um data center em Lisboa ou Santiago, em vez de São Paulo.

Complexidade contratual aumentada

Contratos estarão sujeitos a cláusulas tarifárias e hedge cambial.

Exemplo: Suporte anual da AWS deve incluir revisão automática em caso de tarifa.

Retaliação recíproca via reciprocidade

O Brasil pode impor tarifas de 50% sobre importações americanas de SaaS, hardware e plataformas.

Exemplo: Office 365, produtos AWS, Azure e Salesforce podem ficar mais caros no Brasil

Aumento de custos para empresas brasileiras que usam serviços dos EUA

Empresas brasileiras que contratam softwares, plataformas e serviços digitais americanos podem pagar mais caro devido à possível aplicação de tarifas de reciprocidade no Brasil.

Isso vale tanto para ferramentas de gestão, marketing, CRM quanto para serviços de nuvem.

Exemplo: Uma clínica médica que usa o sistema de agendamento online da empresa americana Calendly pode ver seu custo anual subir significativamente caso esse serviço passe a ser tarifado no Brasil.

Redução da competitividade da TI nacional

Startups brasileiras ficam em desvantagem operacional frente a concorrentes americanos.

Exemplo: SaaS brasileiro perde clientes nos EUA por aumento de preço via tarifa.

Pressão por soberania de dados e compliance

Com tarifas e riscos regulatórios, cresce a demanda por soluções locais.

Exemplo: Companhias migram dados para nuvens locais ou sank multicloud para evitar restrições.

Redução na contratação por empresas americanas

Com tarifas e instabilidade, empresas dos EUA podem evitar contratar profissionais brasileiros.

A preferência pode migrar para profissionais de países sem barreiras comerciais.

Exemplo: Um programador full-stack brasileiro deixa de fechar um contrato com uma empresa americana que opta por um profissional colombiano para evitar riscos legais.

Queda nas oportunidades de exportação de serviços

Freelancers e pequenas consultorias de TI que prestam serviços para o exterior tendem a perder clientes.

Plataformas internacionais podem restringir a oferta de serviços vindos do Brasil.

Exemplo: Uma empresa de UX/UI brasileira tem seus preços desvalorizados nos EUA devido à tarifa imposta, perdendo projetos de interface para concorrentes asiáticos.

Pressão para requalificação e adaptação geopolítica

Profissionais precisarão entender sobre soberania digital, redes híbridas e compliance regional.

A formação técnica será acompanhada por uma nova demanda em soft skills geopolíticas.

Exemplo: Um arquiteto de soluções, ou Data Protection Officer (DPO) precisa aprender sobre GDPR, LPDP, PIPEDA, Cloud Act e estratégias de diversificação multirregional para manter a empregabilidade.

Maior complexidade em projetos internacionais

Projetos envolvendo infraestrutura e serviços nos EUA terão planejamento mais sensível.

Profissionais de TI terão que incluir análises fiscais, tarifárias e cambiais em propostas técnicas.

Exemplo: Um engenheiro de dados é obrigado a redesenhar a arquitetura de um pipeline por conta do impacto da tarifa no armazenamento em nuvem americano.

Dificuldade em acessar cursos, ferramentas e certificações

Plataformas americanas de ensino e licenças podem repassar custos tarifários a usuários brasileiros.

A capacitação técnica pode se tornar mais cara ou limitada.

Exemplo: Um profissional de cibersegurança vê o valor do curso oficial da CompTIA aumentar 40% no Brasil por conta das novas tarifas recíprocas e variação cambial.

Especialista responde:

Para Michel Souza, Gerente de Marketing da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (APDADOS), o maior impacto das taxas nos serviços digitais, pode ser dar pela diminuição dos valores repassados pelas redes sociais aos influenciadores e empresas que dependem da monetização dessas plataformas. Isso pode desencadear três caminhos:

a) Limitação algorítmica

As plataformas podem reduzir a visibilidade global dos conteúdos brasileiros, especialmente nos Estados Unidos.

Isso ocorre como forma de evitar exposição financeira a criadores que gerariam custos extras devido à tarifação.

Exemplo: Um influenciador ou empresa com bom desempenho no Brasil vê suas visualizações caírem nos EUA porque o algoritmo do YouTube prioriza criadores de países sem barreiras comerciais.

b) Corte nos repasses financeiros

Com o aumento da carga tarifária sobre plataformas, as Big Techs podem optar por reduzir o valor repassado por visualização, engajamento ou monetização.

Isso afeta diretamente o CPM (custo por mil impressões) e os ganhos diretos e indiretos com anúncios.

Exemplo: Um vídeo que antes gerava R$ 10 a cada mil visualizações, passa a gerar R$ 6, impactando a receita mensal do criador.

c) Retenção tarifária local por reciprocidade

O governo brasileiro pode aplicar tarifas de 50% sobre o valor recebido por criadores brasileiros, como forma de retaliação à medida dos EUA.

Essa retenção seria aplicada ao pagamento vindo de empresas americanas, reduzindo drasticamente a receita líquida.

Exemplo: Um criador que recebe US$ 10 mil mensais do YouTube passa a receber apenas US$ 5 mil, após retenção de tarifa de reciprocidade imposta no Brasil.

A tarifa de 50% imposta pelos EUA, somada às contra-medidas previstas pela Lei de Reciprocidade do Brasil, provocam um efeito cascata que atinge desde exportadores de TI até consumidores finais de softwares e serviços americanos no Brasil. Os efeitos incluem aumento de custos, atrasos, revisão contratual e deslocamento estratégico de infraestruturas.

Para enfrentar esse cenário turbulento, empresas e profissionais de TI devem adotar contratos robustos, diversificação de provedores, planejamento geográfico estratégico e busca por soberania digital. Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.