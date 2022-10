Confira 10 motivos para os smartglasses substituírem os smartphones em um futuro próximo

Óculos inteligentes chegam ao mercado tecnológico com promessa de serem mais ágeis, produtivos e eficientes

David Becker/Getty Images/AFP - 03/01/201 Smartglasses são desenvolvidos para que o usuário acesse de uma forma mais fácil e prática as informações que tem no smartphone



Conforme a constante evolução nas últimas três décadas, acabamos vendo mudanças de novas tecnologias e acompanhamos o que acaba ficando obsoleto. Você já reparou como isso aconteceu com os nossos dispositivos móveis que utilizamos no dia a dia? Nesses últimos tempos, acabaram surgindo grandes empresas que buscam desenvolver novos dispositivos, com a proposta de melhorar a experiência e facilitar as atividades de rotina do consumidor, mostrando o quanto essa nova geração pode inovar e ajudar em seu dia a dia, indiferentemente se a mudança for pequena ou grande Os dispositivos dos quais estamos falando são os smartglasses (óculos inteligentes), que chegam ao mercado tecnológico com a promessa de serem a nova geração de aparelhos que irão substituir os nossos smartphones. Mostremos aqui dez motivos que comprovam essa informação!

Os smartglasses são dispositivos que estão crescendo cada dia mais no mercado. Eles são desenvolvidos em um computador para permitir que o usuário acesse, de uma forma mais fácil e prática, as informações que disponíveis no smartphone. Inclusive, como talvez você esteja fazendo neste exato momento, ao ler esta coluna em seu celular. Os smartglasses facilitam a leitura sem precisar ficar segurando-o na mão! Agora que sabemos o que eles são, listaremos dez motivos plos quais esses dispositivos poderão substituir o seu smartphone. Bora lá?

1.Visão ampla

Através das suas lentes de vidro inteligente, os smartglasses têm o potencial de projetar um cenário real com informações e animações 3D, em uma visão ampla para o consumidor. Inclusive, são dispositivos vestíveis, capazes de acessar recursos padrões, como é feito através de um computador ou smartphone por softwares. Ao adquiri-lo, você acaba ganhando muito mais eficiência e produtividade em suas atividades, ou seja, foca nas informações em tempo real, sem precisar desviar sua visão para baixo.

2. Produtividade

Com os smartglasses, ganhamos muito mais eficiência em nossas atividades de rotina ou no trabalho, sem precisar desviar o olhar ou ficar parado. Com o dispositivo vestível, conseguimos realizar, em tempo real, reuniões e videoconferências, além de ler e responder e-mails. Tudo sem precisar segurar o celular por várias horas, parado.

3. Treinamentos interativos virtuais

Desde o lançamento dos smartglasses, em 2013, a Google acabou inspirando várias empresas em seus projetos de treinamento e dinâmicas com sessões interativas e virtuais. O uso de óculos inteligentes te concede acesso em tempo real a diversas informações e dados por viva-voz, ganhando mais engajamento e aumentam a eficiência e a segurança de seus funcionários que trabalham em ambientes de de alto risco.

4. Eficácia do processo

Os óculos inteligentes são ótimos para facilitar na criação de fluxogramas de processos que não são automatizados no trabalho. Os dispositivos ajudam para elaborar projetos estratégicos em um curto tempo, sem perder a qualidade e garante a satisfação do cliente.

5. Dispositivo sem fio

Como vimos acima, são dispositivos com a funcionalidade de projetar imagens e informações visuais. Você acaba gerenciando todas as ferramentas por voz, como fazemos nos dispositivos Alexa e Siri ou direcionando suas exibições por meio de nossos telefones ou dispositivos vestíveis.

6. Registros de lembranças

A segurança é um ponto de grande preocupação e potencial barreira para a adoção aos smartglasses. Todas as ferramentas para gravar e registrar seus momentos pela câmera estão embutidas nos aros dos óculos. Para a especialista Juliana Quiesi, tecnóloga em segurança da informação, os dispositivos também registram e lembram históricos de todo o seu dia, como caminhadas ou lugares que visitou. A intenção é registrar lembranças com a melhor qualidade nas fotos, chegando a capturar da mesma forma que as apreciou no momento.

7. Conectividade e ferramentas

Os óculos inteligentes possuem fácil conectividade com redes wi-fi, pareamento via Bluetooth, touchpad no aro dos óculos e uma câmera embutida. Você tem a possibilidade de se conectar nas suas redes sociais, encaminhar comandos por voz e gravar áudios ou vídeos.

8. Notificações

Nas lentes do smartglasses, temos um display que está visualmente está sempre acessível no campo de visão do usuário. Portanto, eles podem receber e enviar informações e notificações sem precisar verificar fisicamente um smartphone ou dispositivo móvel.

9. Assistente remoto

Nos smartglasses, é atribuída e incorporada uma ferramenta que habilita o assistente pessoal. Ela permite que o assistente remoto te auxilie com facilidade em suas tarefas, como agendamentos de eventos, reuniões, notificações, controle das músicas em seus airpods. E ainda que você obtenha navegação centralizada dos caminhos (tempo e distância, por exemplos) e pesquisas na web.

10. Reconhecimento facial

O dispositivo possui um recurso de segurança: o reconhecimento facial para reconhecer a face das pessoas mais próximas. O sistema pode até reconhecer e registrar os contatos e notificar sobre as datas dos aniversários. Acreditamos que, em um futuro próximo, teremos nossos upgrades no hardware e softwares embutidos. Vamos aguardar pelas novidades que virão.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.