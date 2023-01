Confira as 25 profissões em alta para 2023 e saiba como ingressar em cada carreira

Profissões relacionadas à Tecnologia da Informação (TI) estão em destaque; veja análise detalhada de cada emprego

Na última quinta-feira, 19, o LinkedIn divulgou uma lista com os 25 empregos em alta para 2023, onde apresentou destaque para as profissões em Tecnologia da Informação (TI) e em especial as ligadas à Segurança da Informação com foco na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que figurou em primeiro lugar. Confira, portanto, as profissões em alta para este ano, com uma análise orientativa detalhada sobre como ingressar, com atenção especial para a primeira profissão do levantamento e para profissões em TI, além da faixa salarial publicada no Relatório de Estudo de Remuneração 2023 Brasil MP.

Analista de Privacidade de Dados | Data Protection Officer (DPO)

O Analista de Privacidade figura como o responsável em operacionalizar as medidas técnicas (firewall, anti-vírus, roteador, etc.) e administrativas (contratos, política de privacidade, NDA, etc.) orientadas pelo Encarregado pela Proteção de Dados ou, em inglês, Data Protection Officer (DPO) exigido para as empresas no Art. 41 da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que já está em vigor. Profissionais dessa área definem como os dados pessoais serão protegidos e como a empresa deverá se adequar a essa nova lei para que diminua as probabilidades de violações de dados advindos de invasões cibernéticas (ataques hackers), roubo de documentos e outros riscos. Também o profissional DPO tem a função de ser o canal de comunicação entre a empresa para com os titulares (clientes, funcionários etc.) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão do governo brasileiro responsável por fiscalizar se as empresas cumprem a LGPD, correndo risco multas de até R$ 50 milhões nos casos de descumprimento. A lei também exige que o nome do DPO responsável e as informações de contato sejam divulgadas publicamente, de preferência no site da instituição. Empresas que ainda não contrataram e nomearam o seu DPO já estão em descumprimento com a LGPD.

Faixa salarial : R$ 12.000,00 à R$ 20.000,00 /mês (DPO – Data Protection Officer)

Formações acadêmicas relacionadas : Cursos Superiores de Tecnologia da Informação (Gestão de TI, Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas). Curso de Bacharel em Direito. Pós-graduações em Tecnologia da Informação (Segurança da Informação, Cloud Computing, Governança de TI). Pós-graduações em Direito (Direito Digital, Direito Empresarial)

Certificações internacionais : EXIN® Data Protection Officer

Locais para estudo : TI Exames , Portal do Treinamento

Perfil do público que tem migrado para essa profissão : Profissionais em TI, Segurança da Informação e Advogados.

Reconhecimento no Brasil : Código 1421-35/CBO/MT: Oficial de Proteção de Dados (DPO) – Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho do Brasil.

Representação de Classe : Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD) – https://anppd.org

Especialista em Cibersegurança

O que faz: Na linha de frente do tratamento de incidentes cibernéticos, este(a) profissional age em caso de ameaças, avalia as vulnerabilidades digitais de suas empresas e colabora no processo de elaboração de políticas corporativas de tratamento de dados.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores.

Especialista em Capacitação em Vendas

O que faz : Sua principal responsabilidade é fornecer à equipe de vendas os recursos necessários para engajar clientes, incluindo treinamento, guias de vendas e dados relevantes.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Marketing ou Bacharel em Administração de Empresas.

Líder de Gerentes de Produtos

O que faz: Supervisiona todas as etapas da jornada de um produto/serviço, da conceptualização até o lançamento, gerenciando a equipe multidisciplinar envolvida no projeto.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Marketing, Bacharel em Administração de Empresas, Engenharia de Produção.

Representante de Desenvolvimento de Negócio

O que faz: Uma prospecção ativa e cultiva relacionamentos com potenciais clientes para gerar leads qualificados e novas oportunidades de negócios para suas empresas.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Marketing, Bacharel em Administração de Empresas, Engenharia de Produção

Engenheiro de Cibersegurança

O que faz: Avalia e identifica os riscos de segurança em sistemas corporativos, especializando-se no desenvolvimento de soluções para combater as ameaças de crimes cibernéticos.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores.

Diretor de receita

O que faz: Supervisiona a geração de receita em uma empresa, escolhendo os segmentos de mercado a serem focados e participando na definição das estratégias de planejamento, marketing e operações.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Bacharel em Ciências Contábeis, Economia ou Administração.

Engenheiro de Dados

O que faz : Cria sistemas para coletar e analisar dados em grande escala, convertendo essas informações em recursos úteis para outros setores da empresa.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Bacharel em Ciências da Computação, Sistemas de Informação.

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

O que faz: Por meio da tecnologia da informação e de técnicas de design de sistemas, este(a) profissional se especializa na otimização de processos corporativos.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Pesquisador em Experiência do Usuário (UX)

O que faz: Conduz pesquisas com usuários atuais e potenciais para ajudar a empresa a criar produtos e serviços que melhor atendam às demandas dos consumidores.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade, ou Bacharel em Engenharia de Produção.

Designer de Conteúdo

O que faz: Em parceria com as equipes de design, operações e produtos, este(a) profissional é responsável pela criação de uma estratégia de conteúdo para os produtos e serviços de uma empresa.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade ou Bacharel em Engenharia de Produção.

Engenheiro de Qualidade de Software

O que faz : Monitora todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software para garantir seu desempenho adequado em conformidade com padrões preestabelecidos .

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Bacharel em Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação.

Desenvolvedor de Chatbot

O que faz : Monitora todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software para garantir seu desempenho adequado em conformidade com padrões preestabelecidos.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bacharel em Ciências da Computação, ou Sistemas de Informação.

Analista de Marcas

O que faz : Usa pesquisas de mercado para apresentar insights estratégicos sobre o desempenho de uma marca.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing ou Bacharel em Publicidade.

Engenheiro de Confiabilidade de Sites

O que faz : Garante que a infraestrutura de TI de uma empresa apresente o desempenho esperado, monitorando e aumentando a disponibilidade de aplicativos e serviços críticos.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores e Internet (infraestrutura de TI com foco em administração de Servidores Web).

Desenvolvedor de Back-end

O que faz : É responsável pela criação e manutenção da infraestrutura digital por trás de softwares e sites.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bacharel em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação.

Gerente de Crescimento

O que faz : Trabalhando em conjunto com as equipes de marketing e desenvolvimento de produto, este(a) profissional ajuda as empresas a aumentarem as receitas, identificando oportunidades de aquisição e ativação de clientes.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade ou Bacharel em Engenharia de Produção.

Executivo de Contas de Grandes Contratos

O que faz : Define e monitora as estratégias e metas de vendas, além de administrar o funil de prospecção das contas sob sua responsabilidade.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade, Bacharel em Engenharia de Produção ou Administração de Empresas.

Gerente de Sustentabilidade

O que faz : Desenvolve os programas e políticas de sustentabilidade de uma empresa, garantindo sua correta implementação.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental ou Bacharel em Engenharia Ambiental.

Especialista em Experiência do Cliente

O que faz : Monitora toda a jornada do consumidor, identificando as necessidades dos clientes e atendendo às demandas.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade, Bacharel em Engenharia de Produção ou Administração de Empresas.

Redator SEO

O que faz : Participa da definição da estratégia editorial e cria conteúdos para aumentar o tráfego orgânico em sites e redes sociais, usando palavras-chave e outras ferramentas de otimização para motores de busca.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade, Bacharel em Engenharia de Produção ou Administração de Empresas.

Analista de Sucesso do Cliente

O que faz: Prospecta e ativa novos clientes, monitorando o engajamento e satisfação ao longo do ciclo de vida.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Propaganda e Marketing, Bacharel em Publicidade, Bacharel em Engenharia de Produção ou Administração de Empresas.

Coordenador de Segurança da Informação

O que faz : É responsável pela segurança dos sistemas de uma empresa, elaborando políticas e normas para garantir a conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores.

Redator com foco em experiência do usuário

O que faz : Cria o conteúdo apresentado em ativos digitais, aplicativos e sites para ajudar os clientes a usar o produto ou serviço.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação ou Tecnologia em Redes de Computadores.

Analista de suporte de TI

O que faz : Responsável pelo suporte técnico, configurando computadores e outros dispositivos, ensinando usuários a operar os softwares utilizados pela empresa e resolvendo problemas técnicos.

Formações acadêmicas relacionadas : Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores ou Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação.

Conforme já apresentado, essa lista (reproduzida na íntegra) foi publicada pelo LinkedIn e aqui expandido os detalhes sobre a primeira profissão de destaque para 2023. Para saber os detalhes das outras, veja (30) LinkedIn – Empregos em alta em 2023: estes são os 25 cargos que mais crescem no Brasil. Porém, percebe-se que antes essas “novas” profissões estavam agrupadas em nomes mais genéricos e agora a tendência é ser mais específico até no nome da profissão. Por exemplo:

Grupo 01: Técnicos e Gestores de Segurança da Informação (denominação antiga)

Analista de Privacidade de Dados (1º)

Especialista em Cibersegurança (2º)

Engenheiro de Cibersegurança (6º)

Coordenador de Segurança da Informação (23º)

Grupo 02: Vendedores (denominação antiga)

Especialista em Capacitação em Vendas (3º)

Líder de Gerentes de Produtos (4º)

Representante de Desenvolvimento de Negócio (5º)

Executivo de Contas de Grandes Contratos (18º)

Analista de Sucesso do Cliente (22º)

Grupo 03: Programadores

Engenheiro de Dados (8º)

Analista de Desenvolvimento de Sistemas (9º)

Pesquisador em Experiência do Usuário (UX) (10º)

Engenheiro de Qualidade de Software (12º)

Desenvolvedor de Chatbot (13º)

Desenvolvedor de Back-end (16º)

Grupo 04: Publicitários e Marqueteiros

Designer de Conteúdo (11º)

Gerente de Crescimento (17º)

Especialista em Experiência do Cliente (20º)

Redator SEO (21º)

Redator com foco em experiência do usuário (24º)

Já a nova profissão de Analista de suporte de TI (25º), competia antes ao Técnico de Manutenção de Computadores ou Técnico de Informática e o atual Engenheiro de Confiabilidade de Sites (15º) competia ao tradicional Web Design/Master, além do Administrador de Redes.

