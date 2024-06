Conheça as diferenças do novo ChatGPT 4.0

Veja as melhorias em compreensão de contexto, segurança e personalização que esta nova versão traz para transformar a interação com a inteligência artificial

Solen Feyissa/Unsplash Nova versão do ChatGPT promete transformar a maneira como interagimos com a tecnologia



O campo da inteligência artificial está em constante evolução, e a OpenAI acaba de dar mais um passo significativo com o lançamento do ChatGPT 4.0. Esta nova versão promete transformar a maneira como interagimos com a tecnologia, trazendo avanços notáveis em termos de compreensão, segurança e versatilidade. Vamos explorar as principais diferenças e melhorias introduzidas nesta atualização revolucionária.

Compreensão de contexto superior30

Uma das áreas onde o ChatGPT 4.0 se destaca é na compreensão de contexto. Enquanto as versões anteriores, como o GPT-3 e GPT-3.5, já apresentavam uma boa capacidade de entender e responder a perguntas, o GPT-4.0 eleva esse nível a um patamar superior. Com 210 bilhões de parâmetros, o modelo agora pode processar informações com uma precisão e profundidade excepcionais. Isso significa que ele pode fornecer respostas mais relevantes e contextualizadas, tornando as interações mais naturais e satisfatórias.

Coerência e coesão excepcionais

Outro avanço significativo é a melhoria na coerência e coesão das respostas geradas. A nova versão é capaz de manter diálogos mais fluidos e coerentes, o que é essencial para aplicações que exigem um alto nível de interação humana, como assistentes virtuais e atendimento ao cliente. A capacidade de gerar textos coesos e logicamente estruturados faz com que o usuário tenha uma experiência de conversa muito mais agradável e produtiva.

Segurança e confiabilidade reforçadas

A segurança é uma preocupação central em qualquer aplicação de inteligência artificial, e a OpenAI não poupou esforços para garantir que o ChatGPT 4.0 seja altamente seguro e confiável. A nova versão incorpora múltiplos níveis de verificação e filtros avançados para minimizar a geração de conteúdos inadequados ou prejudiciais. Esse enfoque é crucial para garantir que a tecnologia possa ser usada de maneira ética e responsável, especialmente em setores sensíveis como saúde, educação e serviços financeiros.

“Hoje, o GPT-4o é muito melhor do que qualquer modelo existente para entender e discutir as imagens que você compartilha. Por exemplo, agora você pode tirar uma foto de um menu em um idioma diferente e falar com o GPT-4o para traduzi-lo, aprender sobre a história e o significado do alimento e obter recomendações. No futuro, as melhorias permitirão conversas de voz mais naturais e em tempo real e a capacidade de conversar com o ChatGPT por meio de vídeo em tempo real. Por exemplo, você pode mostrar ao ChatGPT um jogo de esportes ao vivo e pedir que ele explique as regras para você. Planejamos lançar um novo Modo de Voz com esses novos recursos em um alfa nas próximas semanas, com acesso antecipado para usuários do Plus à medida que lançamos de forma mais ampla”

OpenAI, 2024

O lançamento do ChatGPT 4.0 marca um avanço significativo no campo da inteligência artificial. Com melhorias em compreensão, segurança, capacidade de geração de texto, suporte multilíngue e personalização, esta nova versão está pronta para transformar a maneira como interagimos com a tecnologia. As inovações introduzidas pela OpenAI prometem oferecer uma experiência de usuário ainda mais rica e satisfatória, beneficiando tanto indivíduos quanto empresas em todo o mundo. Uma grande iniciativa promovida pela APDADOS (Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados) para quem quiser aprender a utilizar as novas tecnologias é o Comitê Startech, que oferece para estudantes universitários uma imersão em áreas muito relevantes no mercado de trabalho. Entre você também: https://apdados.org/cadastro.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.