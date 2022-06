Conheça dez situações em que seu celular pode te espionar e saiba como evitá-las

Aplicativos, câmeras, microfones, histórico de navegação e outros serviços podem apresentar armadilhas, colher seus dados e fornecê-los a terceiros

Lifestylememory - br.freepik.com Vários softwares maliciosos, ao serem inseridos em seu celular, podem ter acesso à sua câmera



Os celulares são companheiros. Conseguimos gerenciar muito de nossas vidas usando aplicativos instalados nesses equipamentos, mas até onde esses apps ou recursos não utilizam essas informações para nos espionar? Como que esse aparelho, que fica tão próximo de nós, pode ser um espião e compartilhar com terceiros nossos dados e informações? Será que todos os aplicativos que você tem em seu celular respeitam a sua privacidade? Veja algumas situações em que isso pode ocorrer:

1. Usando a câmera do seu celular

Vários softwares (programas) maliciosos, ao serem inseridos em seu celular, podem ter acesso à sua câmera e, assim, ligá-la para tirar fotos ou gravar vídeos. Isso foi confirmado pelo Google em 2019, após uma falha no sistema Android. Para evitar que isso aconteça, nunca clique em links suspeitos nem execute arquivos desconhecidos. Não permita que seus aplicativos tenham acesso à sua câmera e tente, de alguma forma, tampar a câmera de seu celular, por exemplo, usando um adesivo.

2. Usando o microfone do seu celular

Depois que a plataforma Facebook passou a oferecer anúncios de acordo com conversas de pessoas que estavam próximas do celular, ficou claro que elas podem ser ouvidas e gravadas pelo seu celular sem que você perceba. Para evitar que isso aconteça, bloqueie o microfone para os aplicativos nos quais você não irá utilizar esse recurso.

3. O assistente virtual grava tudo o que você faz

Os assistentes virtuais, como o sistema Siri, da Apple, e Alexa, da Amazon, podem capturar sua voz, imagem e também tudo o que você pesquisa, montando assim um perfil que pode ser utilizado por outras empresas, para fins de marketing e venda de produtos. Para evitar isso, você pode desativar esses assistentes nas opções de configuração de seu celular.

4. Através dos aplicativos instalados em seu celular

Softwares de GPS como Waze e Google Maps rastreiam a sua localização e compartilham esses dados. Só ative essa localização quando necessário. Ao não utilizar mais esses aplicativos, os encerrem para que eles não possam ter acesso à sua localização.

5. Capturando os cookies dos nossos navegadores

Diversos sites capturam os cookies dos navegadores. Esses cookies contêm informações de suas preferências e são recolhidas no navegador quando você digita login, senha e outras informações. Por isso, quando você faz um novo acesso ao site, muitas informações, digitadas anteriormente, são preenchidas automaticamente. Também é possível saber qual é o seu endereço IP, o que possibilita chegar até sua localização aproximada. Para evitar que essas informações sejam armazenadas, você pode desativar no próprio navegador (Google Crome ou Safari) a captura desses cookies.

6. Armazenando o histórico de navegação

O histórico do celular serve para armazenar todas as páginas de internet que você visitou. Dessa maneira, é possível traçar o seu perfil. Quando capturado, ele pode ser compartilhado com empresas para marketing, venda de produtos e outros fins. O ideal é que você limpe esse histórico ao final do uso do navegador para evitar esse armazenamento e também liberar espaço em seu celular. Utilizar o modo “navegação anônima” também colabora para que o seu navegador não armazene seus dados. Mas atenção: em redes corporativas, isso não protege contra rastreamentos. Servidores Proxies podem monitorar os sites que você acessa.

7. Traçando perfil de usuário através de pesquisas no Google e Facebook

Quando você está autenticado no celular, o Google ou outros navegadores proprietários podem utilizar as pesquisas efetuadas por você para traçar seu perfil de preferências, como sites mais acessados, vídeos assistidos ou pesquisas efetuadas e, assim, oferecer sugestões de pesquisas e promoções, como também o Facebook. Para se proteger, configure suas contas de login (Gmail, Apple, etc.) a fim de não monitorarem seus acessos e compartilharem com terceiros.

8. Usando a câmera para reconhecimento facial

Softwares espiões podem acionar a câmera de seu celular e utilizá-la para autenticar acessos pelo reconhecimento facial. Outra possibilidade são os softwares de “FaceApps” capturarem sua foto e oferecerem simulações sobre “sua versão mais velha”. Feito isso, o app pode continuar armazenando sua foto e te buscando em outros sites que armazenam a mesma imagem. Para evitar isso, você pode tampar a câmera de seu celular com um adesivo, além de não permitir que apps tirem sua foto.

9. Usando o teclado e outros recursos do celular

Todo o recurso que está sendo utilizado no celular, como uma chamada no Iphone, acende uma luz de cor diferente. No Android, você consegue ver no canto superior direito quais recursos estão sendo utilizados nas configurações do celular e pode desativá-los se preferir. A velocidade com que digita ou realiza as buscas é um fator pelo qual os algoritmos identificam se é realmente você que esta utilizando o celular. Você pode retornar o celular para as configurações de fábrica caso desconfie de algum acesso/uso indevido.

10. Por meio de autorizações de acesso a recursos do celular por aplicativos

Alguns aplicativos, como o WhatsApp, necessitam de autorização para o uso do microfone e/ou câmera para chamadas. Outros apps solicitam esse acesso sem necessidade e não informam ao usuário o motivo para tal. Nem sempre sabemos para que esses recursos são utilizados, portanto, esse motivo deve constar nos Termos de Uso e Políticas de Privacidade da empresa.

Bônus! Sua operadora também pode te espionar! Os provedores de acesso e operadoras de telefonia, atribuem identificadores únicos sempre que o seu celular está ativo ou você navega na internet. Desde números IPs válidos, endereços MAC, até identificadores IMEI. Essas informações podem ser exclusivas. O provedor (que possui o seu cadastro quando você criou seu plano de celular) relacionam essas informações a você. Entretanto, vale salientar que, por causa da “neutralidade da rede”, prevista no Marco Civil da Internet, os provedores não podem verificar o conteúdo da sua navegação. Por outro lado, identificar sua conexão é possível. Questione sempre as políticas de privacidade da sua operadora/provedor e, caso veja algo excessivo, contate a Anatel.

Qualquer empresa que monitore seu celular e as atividades que você faz nele, sem a sua autorização, pode estar espionando você e infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Entre em contato com o DPO/Encarregado de Proteção de Dados da empresa — que desde 2021 é obrigatório ter suas informações divulgadas preferencialmente no site para contato. Você pode verificar também quais informações os sites sabem sobre você através do serviço gratuito webkay.robinlinus.com. Fique sempre atento!

Dica: reveja todos os aplicativos do seu celular que acessam sua privacidade. No iPhone, clique em CONFIGURAÇÕES > PRIVACIDADE. Nessa lista aparecerá todos os apps que podem estar acessando sua localização. É importante até para economia de bateria que você clique em SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO e desative item por item que você não utilize. Também na opção de RASTREIO é possível ver quais outros aplicativos te monitoram enquanto você os utiliza. Por fim, nessa mesa lista extensa você pode controlar os recursos que acessam hardwares passíveis de monitoramento. Lembre-se: você é quem deve controlar o que os outros sabem sobre você. Assuma o controle dos seus dados.

Tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.