Conheça o GoogleBart, a Inteligência Artificial do Google, e suas diferenças para o ChatGPT

O mundo digital tem se tornado cada vez mais repleto de aplicações de Inteligência Artificial (IA). No coração desse cenário estão dois sistemas de IA proeminentes: Google Bard e ChatGPT, frutos do trabalho da Google e da OpenAI, respectivamente. O primeiro, recentemente lançado no Brasil, é uma notável plataforma conhecida por sua capacidade de interpretar e criar textos em uma variedade de idiomas. A tecnologia, movida pelo inovador sistema LaMDA, permite que o Google Bard forneça respostas detalhadas e contextualmente apropriadas às consultas do usuário.

Prometendo revolucionar o modo como realizamos pesquisas, o Google Bard é projetado para aumentar a produtividade, acelerar o desenvolvimento de ideias e estimular a criatividade. No entanto, é importante notar que, de acordo com o próprio site oficial do Google, ele ainda está em sua fase experimental. Isso significa que, embora seu potencial seja imenso, ainda pode apresentar respostas imprecisas ou inadequadas em determinadas situações. Ainda assim, essa introdução representa um salto significativo na direção da futura integração da Inteligência Artificial em nossas atividades diárias.

Alguns pontos-chave do Google Bard incluem:

Domínio avançado de processamento de linguagem natural, capaz de compreender estruturas e contextos complexos; Entrega de respostas coerentes e precisas baseadas no contexto e na intenção da consulta; Competência para gerenciar perguntas complicadas e gerar respostas adequadas; Uso contínuo de aprendizado de máquina para melhorar constantemente a partir da interação do usuário; Acesso a uma vasta base de dados para fornecer informações atuais em diversos tópicos.

Por outro lado, temos o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI. Apesar de apresentar funcionalidades análogas ao Google Bard, existem diferenças notáveis entre ambos. Por exemplo, enquanto o Bard se conecta ao motor de busca do Google, o ChatGPT opera com o Bing. Ademais, o Google Bard pode oferecer informações atualizadas quase em tempo real devido à sua conexão direta com a internet, enquanto o ChatGPT possui conhecimento limitado ao adquirido até setembro de 2021. Além disso, o serviço do Google destaca-se por possibilitar a interação dos usuários com o sistema utilizando imagens, assim como sugerir tópicos para manter o engajamento do usuário. Entretanto, a capacidade de gerar imagens ainda está em fase de desenvolvimento.

A introdução do Google Bard representa um marco significativo no campo da IA, propondo um novo grau de personalização e eficácia na busca de informações. Entretanto, Bard e ChatGPT possuem suas peculiaridades e limitações e estão em um processo de evolução constante. A questão da privacidade e a utilização de dados pessoais permanecem como pontos críticos para os usuários desses sistemas.

Comparando as respostas entre o ChatGPT e o Google Bard

Fizemos o seguinte pedido para as plataformas: faça uma descrição de inteligência artificial para leigos. Em 10 linhas.

Resposta do ChatGPT:

Resposta do Google Bard:

Em meio a essas questões sobre segurança de dados e privacidade, também surgem novas oportunidades e avanços tecnológicos. A ascensão dos chatbots e inteligências artificiais, como o ChatGPT e Bard, tem gerado preocupações de segurança de dados, devido à acessibilidade da IA e ao amplo uso de informações publicadas na internet para seu treinamento. Questões de direitos autorais e dados sensíveis estão no centro do debate, levando a ações legais contra empresas como o Google, que defende seu uso de fontes públicas e promete aderir à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil, destacando a importância de entender os termos de privacidade dessas ferramentas. Sam Altman, da OpenAI, pediu uma intervenção governamental na IA, sugerindo a necessidade de licenciamento e regulamentação para proteger a privacidade e a segurança digital.

Para aqueles que buscam aprimorar seus processos de aquisição de informações, é importante entender as diferenças entre essas ferramentas. À medida que a IA avança, provavelmente veremos mais inovações e aperfeiçoamentos na área do processamento de linguagem natural e na geração de texto. A decisão entre Google Bard e ChatGPT dependerá principalmente das necessidades individuais do usuário. No entanto, não se pode negar que essas plataformas de IA estão moldando o futuro da pesquisa e interações online. Se você está interessado em explorar a fronteira da inteligência artificial, o Google Bard, em sua versão beta, está agora disponível para o público e pode ser acessado no seguinte endereço: https://bard.google.com. Antes de mergulhar nesta nova tecnologia, no entanto, é importante se familiarizar com a Política de Privacidade e garantir que você nunca compartilhe dados pessoais com as IAs para sua segurança.

Vale ressaltar que, apesar de sua disponibilidade, o Google Bard ainda está em fase de testes. Isso significa que nem todas as respostas fornecidas pela IA serão precisas ou conclusivas. Para mitigar quaisquer respostas não satisfatórias, o Google Bard oferece uma funcionalidade útil — o botão “Pesquisar no Google”. Essa opção permite que você verifique a veracidade das informações fornecidas pelo sistema, assegurando uma experiência mais confiável e enriquecedora. Portanto, enquanto explora este novo mundo da inteligência artificial, lembre-se de usar todas as ferramentas à sua disposição para obter as informações mais precisas e seguras. Com fácil acesso às ferramentas de Inteligência Artificial, também existem riscos aos dados pessoais. Esse tema já é pauta em diversas em reuniões e lives realizadas pelos DPOs/Encarregados membros da Associação Nacional dos Profissionais de Dados (ANPPD). Seja membro, solicite em: https://anppd.org/cadastro.

