Cuidado: guia anônima de navegação na internet não garante sua privacidade

Esse tipo de guia é uma ferramenta importante para proteger sua ‘privacidade online’ (entre aspas, mesmo); confira aqui os motivos para entender porque não funciona bem assim

Reprodução/Jovem Pan Guia anônima do Google Chrome



As guias anônimas dos navegadores, também conhecidas como janelas de navegação privada, servem para permitir que o usuário navegue na internet sem deixar rastros no computador ou dispositivo utilizado. Quando uma guia anônima é aberta, o navegador não salva o histórico de navegação, cookies, senhas ou informações digitadas em formulários. Além disso, as guias anônimas também evitam que as informações de login do usuário sejam compartilhadas entre diferentes sessões de navegação, o que pode ser útil em situações em que várias pessoas usam o mesmo computador. No entanto, é importante lembrar que as guias anônimas não garantem total privacidade e anonimato, já que o provedor de internet, o site visitado e outros intermediários da rede, como Servidores Proxies, Web, entre outros, ainda podem monitorar a navegação do usuário.

Definição de “Anonimato”:

(i) Estado ou qualidade do que é anônimo.

(ii) Sistema ou hábito de escrever sem assinar, a fim de ocultar a identidade do autor

Existem várias maneiras de exercer na prática esse “anonimato”, mas uma das mais comuns é usar o modo de navegação privada ou modo de navegação anônima (depende como é chamado pelo navegador) disponível em muitos navegadores populares, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari, tanto para computadores como para celulares.

Como já mencionado, o modo de navegação privada ou anônima não armazena a maior parte das informações sobre suas atividades de navegação, como histórico de navegação (histórico local, porém armazena no histórico do seu provedor de internet), dados de formulários, cookies e cache. Isso significa que, quando você usa esse modo, os sites que você visita não terão acesso a essas informações, e elas não ficarão registradas no seu computador.

Como navegar na internet com a guia anônima?

Cada navegador de internet tem sua própria forma de acessar o modo anônimo, mas geralmente pode ser encontrado em um menu ou aba separada. Aqui estão alguns exemplos de como acessar a guia anônima nos navegadores mais populares:

No Google Chrome: Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da janela do navegador e selecione “Nova janela anônima” ou abra o navegador e clique nos três pontos no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione “Nova janela de navegação anônima” ou pressione Ctrl+Shift+N.

No Mozilla Firefox : Clique no ícone de três linhas no canto superior direito da janela do navegador e selecione “Nova janela privativa” ou pressione Ctrl+Shift+P

No Safari : Clique em “Arquivo” na barra de menu e selecione “Nova janela privada” ou pressione Shift+Command+N.

Microsoft Edge : Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da janela do navegador e selecione “Nova janela InPrivate” ou pressione Ctrl+Shift+P.

Porém, lembre-se que nem tudo são flores. Mesmo que a navegação em guia anônima possa ocultar sua atividade dos outros usuários do mesmo dispositivo, ela não oculta sua atividade de sites que você visita, seu provedor de internet ou agências de segurança governamentais. Vale ressaltar que o modo de navegação privada ou anônima não protege completamente sua privacidade online. Por exemplo, seu Provedor de Serviços de Internet (ISP) ainda pode monitorar sua atividade online e registrar informações, como o endereço IP do seu computador e os sites que você visita. Inclusive, os sites que você visita ainda podem coletar informações sobre você, mesmo que não as armazenem localmente no seu computador. Além disso, a navegação anônima não deve ser usada para atividades ilegais ou antiéticas, já que não oferece proteção completa contra a aplicação da lei.

Outra forma que sua privacidade fica comprometida mesmo com as guias anônimas é quando a rede de computadores à qual você se conecta possui o já mencionado servidor proxy, que pode capturar a navegação do usuário mesmo em uma guia anônima, porque essa guia apenas impede que o navegador local armazene informações sobre a sessão de navegação, mas não impede que outras partes, como o servidor proxy, possam monitorar o tráfego de rede. Quando o usuário navega na internet, o navegador envia solicitações para diferentes sites e serviços, e essas solicitações podem passar por diferentes nós da rede antes de chegar ao destino. Se um servidor proxy estiver configurado na rede, ele pode interceptar e examinar essas solicitações e respostas, mesmo que o navegador local esteja em uma guia anônima.

O servidor proxy pode então registrar informações como o endereço IP do usuário, o site visitado, o conteúdo da página e outros dados. Por isso, é importante lembrar que as guias anônimas de navegação não oferecem privacidade total e outras medidas, como o uso de VPNs ou o Tor Browser, podem ser necessárias para aumentar ainda mais a privacidade na navegação. Por fim, as guias anônimas não protegem se você está sendo monitorado por hackers, então é importante manter o seu computador seguro com antivírus e softwares de segurança adequados.

Para que então servem as Guias Anônimas dos Navegadores?

Vantagens:

Privacidade : A principal vantagem é uma maior privacidade, devido ao não salvamento de informações que te identifiquem diretamente. Isso dificulta que outras pessoas que compartilham o mesmo computador ou dispositivo possam ver o que você navegou na internet.

Segurança : Como o histórico de navegação não é salvo, é menos provável que você seja vítima de roubo de informações pessoais, como senhas e informações bancárias.

Testes de sites : As guias anônimas também são úteis para testar sites que você está desenvolvendo, já que o cache e os cookies não interferem nos testes.

Compras online : Se você está procurando um presente para alguém e não quer que ele apareça no histórico de navegação, uma guia anônima pode ajudar a manter a surpresa.

Desvantagens:

Não protege totalmente a privacidade: Embora a guia anônima não armazene informações no histórico de navegação ou cookies, como já dito aqui, ainda é possível que sites coletem informações por meio de outras técnicas de rastreamento, como o endereço IP.

Não esconde sua atividade na internet : Enquanto a guia anônima do navegador esconde sua atividade no dispositivo local, ela não é eficaz em ocultar sua atividade da rede em que está conectado, como um Wi-Fi público.

Não é à prova de falhas : A guia anônima não é uma proteção infalível contra hackers ou outros invasores, e não é uma alternativa segura para práticas recomendadas de segurança cibernética, como a autenticação de dois fatores e o uso de senhas fortes.

Pode interferir na funcionalidade de alguns sites : Alguns sites podem exigir que os usuários permitam cookies ou forneçam outras informações de navegação para funcionar corretamente. Em tais casos, o uso de uma guia anônima pode interferir na funcionalidade desses sites.

Quais formas mais eficazes para navegar anonimamente na internet?

Existem algumas formas de navegar anonimamente na internet, sendo as mais comuns:

Usar um navegador que ofereça o recurso de navegação privada ou janela anônima. Por exemplo, o Google Chrome, o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge têm essas opções. Usar um serviço de VPN (Rede Virtual Privada) que redireciona todo o tráfego da internet para um servidor remoto, ocultando assim o endereço IP do usuário. Usar o Tor Browser, um navegador baseado no protocolo Tor (The Onion Router), que é uma rede de computadores usada para aumentar a segurança e a privacidade na navegação na internet. Evitar o uso de serviços que coletam muitos dados do usuário, como as redes sociais, e optar por usar ferramentas de busca que não rastreiem as pesquisas, como o DuckDuckGo.

É importante lembrar que nenhuma dessas opções oferece uma privacidade 100% garantida, mas são medidas que podem ajudar a aumentar a segurança e a privacidade do usuário na internet, fora outras medidas que podem ser utilizadas se você precisa navegar mais anonimamente na internet. Confira no vídeo abaixo uma explicação mais detalhada sobre o que dificulta uma investigação cibernética nos computadores.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.