Intoxicação Digital: Faça o teste e saiba se você já é considerado um ‘viciado’ em internet

A intoxicação digital é um fenômeno recente que afeta muitas pessoas na sociedade moderna, caracterizada pelo uso excessivo de tecnologia e a sobrecarga de informações digitais. Entenda agora quais são os sintomas da intoxicação digital e, ao final, faça o teste online gratuito para saber se você já é considerado um “viciado” em internet.

O que é a Intoxicação Digital?

A intoxicação digital é um fenômeno relacionado ao uso excessivo de dispositivos digitais e serviços online, que pode levar a uma sobrecarga de informações e estímulos, afetando negativamente a saúde física e mental. Alguns exemplos de equipamentos que podem causar intoxicação digital são:

Smartphones e tablets

Computadores e laptops

Televisores e monitores

Videogames

Smartwatches e pulseiras fitness

Fones de ouvido e caixas de som bluetooth

Dispositivos de realidade virtual e aumentada

Esses equipamentos podem causar sobrecarga de informações na mente humana, estímulos visuais e auditivos, além de serem muitas vezes utilizados de forma compulsiva e prolongada, o que pode levar a problemas físicos e mentais como fadiga, insônia, ansiedade, depressão, entre outros. Existem diversos estudos e artigos científicos que já abordam esse tema. No Brasil, merece destaque o estudo intitulado “Intoxicação digital: um estudo sobre o uso problemático de dispositivos eletrônicos em estudantes universitários”, de Carolina Soares de Souza e Ana Luiza Lacerda Marcondes, publicado na Revista Brasileira de Orientação Profissional em 2020. Entre os motivos para a intoxicação digital, um dos mais preocupantes nas redes sociais é o vício em likes, também conhecido como vício em curtidas. Trata-se de um comportamento relacionado ao uso excessivo das redes sociais, no qual o indivíduo busca constantemente a validação de sua identidade e autoestima por meio do número de likes que suas postagens recebem. Esse comportamento tem sido estudado por diversos pesquisadores e há várias teorias que tentam explicar sua origem. Uma das teorias mais aceitas é a da liberação de dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e recompensa, liberada em situações que nos trazem satisfação, como quando recebemos um elogio, um presente ou um like em uma postagem. Quando essa sensação se torna frequente, como no caso do vício em likes, o cérebro se acostuma à liberação de dopamina e pode começar a exigir cada vez mais estímulos para alcançar a mesma satisfação, levando a um ciclo vicioso.

Sintomas da Intoxicação Digital

Os sintomas da intoxicação digital podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns dos mais comuns incluem:

Fadiga mental e física

Dores de cabeça frequentes

Dificuldade de concentração

Insônia ou problemas de sono

Irritabilidade e ansiedade

Depressão

Dor nos olhos e visão turva

Tonturas e vertigens

Sensação de queimação ou formigamento nos dedos e mãos (síndrome do túnel do carpo)

Problemas posturais, especialmente no pescoço e nas costas.

Para uma auto-avaliação rápida, veja se você atende a cinco dos critérios do “Internet Addiction Diagnostic Questionnaire (IADQ)”, para medir o nível de dependência digital:

Você se sente preocupado com a Internet (pense em atividades on-line anteriores ou antecipe a próxima sessão on-line)? Você sente a necessidade de usar a Internet com quantidades crescentes de tempo, a fim de alcançar a satisfação? Você repetidamente fez esforços malsucedidos para controlar, reduzir ou interromper o uso da Internet? Você se sente inquieto, mal-humorado, deprimido ou irritável ao tentar reduzir ou interromper o uso da Internet? Você fica online por mais tempo do que o originalmente pretendido? Você já comprometeu ou arriscou a perda de relacionamento significativo, emprego, oportunidade educacional ou de carreira por causa da Internet? Você mentiu para membros da família, terapeuta ou outros para esconder a extensão do envolvimento com a Internet? Você usa a Internet como uma maneira de escapar de problemas ou de aliviar um humor disfórico (por exemplo, sentimentos de desamparo, culpa, ansiedade, depressão)?

O IADQ, é um dos mais respeitados métodos científicos para avaliar a dependência digital, criado pelo Center for Internet Addiction, sendo fundado pela Dra. Kimberly Young em 1995. Ele fornece tratamento para o vício em internet via Terapia Cognitivo-Comportamental, sendo o primeiro programa de recuperação Digital Detox baseado em evidências do mundo.

Cenário no Brasil e Grupos de Apoio:

Cada vez mais indivíduos procuram tratamento para vícios em tecnologia, tais como internet, videogames e celulares, devido a vários fatores psicológicos (baixa autoestima, depressão, fobias sociais, entre outros) e sociais (solidão, isolamento e o estilo de vida nas grandes cidades). Esse cenário é consequência do aumento rápido do acesso à internet pela população em geral e do fato de o Brasil liderar constantemente a lista dos países com as maiores taxas de conexão domiciliar no mundo. Uma ótima iniciativa científica é o portal Dependência de Internet, formado por cientistas médicos, psicólogos e psiquiatras acadêmicos especializados no tema, e que oferece atendimentos à população. Faça seu teste online gratuito aqui.

Profissionais recomendados para lidar com vícios de internet:

Psicólogos, Psiquiatras e Psicanalistas: Podem ajudar com o vício em internet por meio de terapias individuais ou em grupo, avaliação e diagnóstico dos sintomas e tratamentos específicos, como terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia e medicamentos prescritos (psiquiatras).

Especialistas em Segurança Cibernética e Consultores de Tecnologia da Informação: Podem ajudar a estabelecer medidas preventivas de segurança e privacidade online, limitando o acesso a certos conteúdos, aplicativos ou redes sociais, e também podem auxiliar na configuração dos equipamentos como celulares para que esses não tenham brilho de tela total que seja prejudicial ao sono.

Séries recomendadas sobre Intoxicação Digital

Doenças do Século XXI, 2018: Série que explora sintomas desconcertantes, diagnósticos questionáveis e tratamentos caros incluindo Intoxicação Digital. Sete pessoas com doenças crônicas procuram por respostas e alívio. Disponível DUBLADO na Netflix.

Documentário Generation Like, 2014 : Documentário que investiga como a cultura da mídia social afeta a identidade e o comportamento dos jovens. Disponível Legendado no YouTube.

Black Mirror, 2014 – Ep Arkangel – 4ª Temp.: Nesse episódio, uma mãe decide implantar um dispositivo em sua filha que permite monitorar suas atividades e emoções, resultando em consequências perturbadoras.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

