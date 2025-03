“O Carnaval passa, o que você posta, não!”

Uma vez na internet, as evidências de momentos impulsivos dificilmente serão apagadas por completo

RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimento de foliões no Bloco Então Brilha, que desfilou pelas principais ruas de Belo Horizonte neste sábado (1º)



O Carnaval, conhecido mundialmente como uma época de alegria desenfreada, música contagiante e danças nas ruas, esconde também uma faceta menos colorida e mais digital: o aumento dos chamados “divórcios digitais”. Durante esses dias de festa, muitas pessoas mergulham em um estado de euforia, impulsionadas pelo álcool e pela atmosfera de confraternização, esquecendo-se de que, na era digital, os rastros deixados na internet são quase indeléveis.

Nesse período, a privacidade parece tornar-se um conceito obsoleto, com segredos e momentos íntimos sendo expostos sem o devido cuidado nas redes sociais. Fotos e vídeos de festas, flertes e até mesmo deslizes amorosos são compartilhados sem a ponderação de suas consequências futuras. O que muitos esquecem é que, uma vez na internet, essas evidências de momentos impulsivos dificilmente serão apagadas por completo.

O resultado dessa exposição desmedida não tarda a surgir nas semanas seguintes ao Carnaval. Há um aumento significativo no número de pedidos de divórcio, um fenômeno que pode ser atribuído, em parte, à revelação desses segredos e comportamentos inesperados capturados digitalmente. As redes sociais, que servem como palco para a celebração da vida, transformam-se, então, em arenas de confronto e desilusão amorosa.

Com a mobilidade das pessoas durante o Carnaval, muitas viajando para diferentes cidades ou países para aproveitar a festa, a tecnologia se adapta às necessidades desses tempos modernos, possibilitando o que chamamos de “divórcios digitais”. Esse termo abrange não apenas os processos de divórcio realizados online, facilitando a separação mesmo à distância, mas também identifica um fenômeno peculiar às relações virtuais. Casais que mantinham seus laços primordialmente online encontram-se frente a frente com verdades desconfortáveis sobre seus parceiros, levando a bloqueios e términos abruptos nas redes sociais, um divórcio digital no sentido mais direto da palavra.

Por causa disso, é de extrema importância manter a privacidade e os segredos seguros durante o Carnaval, uma época de festividades intensas e muitas vezes de comportamentos mais libertos, que exige uma conscientização e algumas medidas práticas. Aqui estão algumas dicas para ajudar a proteger sua privacidade e manter seus segredos a salvo durante essa época festiva:

Pense antes de postar: antes de compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, faça uma pausa e pense sobre as possíveis consequências. Pergunte-se se você estaria confortável com qualquer pessoa vendo o que você está prestes a postar. Use configurações de privacidade: ajuste as configurações de privacidade em suas redes sociais para controlar quem pode ver suas postagens. Considere compartilhar conteúdos sensíveis apenas com grupos fechados ou amigos próximos. Mantenha o celular seguro: use senhas ou autenticação biométrica para bloquear seu telefone. Isso pode ajudar a prevenir acessos não autorizados ao seu dispositivo em caso de perda ou roubo durante as festas. Evite compartilhar localização em tempo real: desative os serviços de localização ou evite postar sua localização em tempo real. Isso não apenas protege sua privacidade, mas também a segurança física. Seja seletivo com as fotos: evite tirar fotos em situações comprometedoras, tanto de si mesmo quanto de outras pessoas, especialmente sem consentimento. Lembre-se de que uma vez que, quando uma foto é compartilhada na internet, perdemos o controle sobre ela. Comunicação direta para assuntos sensíveis: oara assuntos realmente privados ou sensíveis, prefira a comunicação direta (pessoalmente ou por chamada telefônica) em vez de mensagens de texto ou posts em redes sociais. Use aplicativos de mensagens com criptografia de ponta a ponta: oara conversas privadas, opte por aplicativos que ofereçam criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas você e a pessoa com quem está conversando possam acessar o conteúdo da mensagem. Tenha cuidado com novas amizades: seja cauteloso ao fazer novos amigos ou ao compartilhar informações pessoais com pessoas que você conheceu recentemente durante o Carnaval. Revise suas postagens após o Carnaval: dedique um tempo para revisar suas redes sociais após o Carnaval, removendo ou ajustando a privacidade de postagens que possam não refletir bem em você a longo prazo. Eduque amigos e familiares: converse com amigos e familiares sobre a importância da privacidade e como manter as informações seguras durante eventos como o Carnaval.

Adotando essas práticas, você pode aproveitar o Carnaval ao máximo, mantendo sua privacidade e segredos protegidos. Lembre-se de que um momento de diversão não vale o risco de comprometer sua segurança ou reputação a longo prazo.

Lembre-se da dica principal:

“O Carnaval passa, o que você posta, não!”

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.