O que fazer em casos de roubo ou furto do celular? Confira 10 dicas para evitar prejuízos maiores

Dispositivos móveis tornaram-se foco de criminosos, já não apenas pelo valor do equipamento, mas agora devido à quantidade de informações que eles carregam

Divulgação/Polícia Civil Celulares apreendidos em operação da Polícia Civil de São Paulo



O número de roubo ou furto de celulares tem crescido exponencialmente, segundo levantamento realizado no primeiro bimestre deste ano pelo Fórum de Segurança Pública. Dispositivos móveis tornaram-se foco de criminosos, já não apenas pelo valor do equipamento, mas agora devido à quantidade de informações que eles contêm. Por isso, separamos dez dicas com primeiros socorros para reduzir os transtornos caso o seu celular caia em mãos erradas. Confira abaixo:

1. Faça o Boletim de Ocorrência

O B.O. pode ser feito em uma delegacia ou online e serve para evitar que você seja responsabilizado por eventuais usos indevido das suas informações e dos serviços acessíveis pelo seu celular. Com o B.O. também pode ser feito o bloqueio do IMEI junto à operadora, que é a identificação do aparelho – e isso dificulta o uso pelo criminoso.

2. Notifique a operadora do celular

É de extrema importância pedir o bloqueio da linha telefônica pela operadora, para evitar o acesso do indivíduo a SMS, ligações, lista de contatos e aplicativos.

3. Deletar remotamente os dados do celular

Atualmente, é possível realizar esse procedimento remotamente via ICloud ou Google, dessa maneira apagando dados de acesso a redes sociais, fotos, vídeos e documentos. Essa opção deve ser realizada rapidamente, antes que o equipamento saia do raio de cobertura.

4. Entre em contato com a instituição financeira

Ao informar o banco sobre o ocorrido, será realizado o bloqueio da conta, impedindo o uso de cartões, transferências e compras, minimizando danos financeiros. Dependendo do caso, a instituição financeira pode ressarci-lo em caso de perdas.

5. Altere todas as senhas imediatamente

Em um computador, desconecte seu e-mail principal do dispositivo e utilize um e-mail secundário para efetuar a recuperações de acesso para receber códigos de verificação e confirmação de login. Também repense quais aplicativos você utilizava no celular, e altere todas as senhas, e-mails, e numero do telefone cadastrado no seu perfil.

6. Acompanhe a localização do aparelho

A ferramenta auxilia na busca pelo celular em casos de perda, furto ou roubo. Pode ser útil para uma possível investigação, dependendo do tipo de informação que estava armazenado no equipamento.

7. Cheque os backups

Esse procedimento pode ser feito manual ou automaticamente predefinindo. A restauração do seu backup é extremante útil para que você não necessite recadastrar os contatos e não perca permanentemente os seus dados. O hábito de realizar backups com frequência de aplicativos como Google Drive, iCloud e WhatsApp, diminui o risco de perda de dados e auxiliam na recuperação de informações.

8. Informe seus contatos

Ao informar seus contatos sobre o ocorrido, diminuem as chances de o criminoso aplicar golpes, como falso sequestro, solicitação de dados bancários, pedido de transferência via PIX, entre outros.

9. Publique em suas redes sociais

Avise para os seus amigos mais próximos que você teve o seu número roubado, e para não responderem possíveis contatos maliciosos de pessoas se passando por você. Esta ação é extremamente importante para que todos saibam que pode não ser você quem estará por trás das suas redes sociais nas próximas horas ou dias, e evitar que suas conexões caiam em golpes. Essa ação também publicita a sua boa-fé em não enganar outras pessoas.

10. Informar sua empresa (em caso de uso corporativo)

Essa é uma ação de extrema importância se você utiliza o celular para trabalho, e contém dados de clientes, funcionários e fornecedores. Agora, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, as empresas deverão ter previstos situações como essas e já devem ter processos e respostas previstas junto à departamentos de TI, segurança da informação e jurídico alinhados para minimização do impacto e melhor orientação.

Essas ações, uma vez aplicadas com agilidade logo após o ocorrido, podem minimizar e muito os danos causados pela perda, roubo ou furto do seu equipamento celular. Lembrando sempre que o melhor é prevenir! Ou seja, agir para evitar que o roubo aconteça. Para isso, lições antigas como: a) evitar manusear o celular na rua, b) evitar passar por locais perigosos, c) não deixar o celular a mostra, d) fazer um seguro do equipamento, entre outras técnicas, sempre foram a melhor opção. Vamos todos nos cuidar!

*

*Davis Alves estreia hoje a sua coluna semanal no portal da Jovem Pan. Ele é doutor em administração, Ph.D na Florida Christian University (EUA), especialista em tecnologia e segurança da informação e presidente da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD).

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.