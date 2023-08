Poluição eletromagnética: celulares e redes wireless podem trazer sérios riscos à saúde?

Com poucos estudos e resultados nada conclusivos sobe os malefícios da exposição a dispositivos eletrônicos, teme-se que haja uma explosão de casos no futuro, como aconteceu com o tabaco

starline/Freepik Atualmente há poucos estudos sobre os efeitos da radiação do celular e outros dispositivos eletrônicos no corpo humano



Os dispositivos wireless, como roteadores Wi-Fi, celulares e laptops, usam radiação de radiofrequência (RF) para enviar e receber dados. Embora a RF seja uma forma de radiação, é importante notar que ela é não ionizante, o que significa que não tem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas ou para danificar o DNA diretamente. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), classificou a RF como “possivelmente cancerígena para humanos” (Grupo 2B) em 2011. No entanto, essa classificação é baseada em estudos limitados em humanos e em animais, e a IARC enfatiza que “a evidência ainda é limitada” e requer mais pesquisa.

Desde então, alguns estudos grandes foram realizados. Por exemplo, um do National Toxicology Program (NTP), dos EUA, publicado em 2018, encontrou “evidência clara” de que a exposição a altos níveis de RF pode levar a tumores cardíacos em ratos. No entanto, os níveis de exposição foram muito maiores do que a exposição humana típica a dispositivos wireless. Outro grande estudo foi o COSMOS, que está acompanhando a saúde de aproximadamente 290 mil participantes via celular na Europa, por um período de 20 a 30 anos. Essa pesquisa ainda está em andamento e não publicou resultados conclusivos.

Entretanto, a opinião não é unanime entre os cientistas. Um dos estudos mais completos sobre o tema é do cientista Segiy Kyrylenko, que em 2011 publicou o artigo científico “Exposição Prolongada à Radiação de Micro-ondas Provoca Crescimento de Câncer: Evidências de Radares e Sistemas Móveis de Comunicação”, onde ovos de codorna foram posicionados sob um celular comum, em um experimento conduzido por Kyrylenko. Após três dias de exposição à radiação emitida pelo aparelho, observou-se uma aceleração notável no desenvolvimento dos ovos. No entanto, uma inversão desse fenômeno ocorreu após cinco dias, quando o desenvolvimento desacelerou. Embora Kyrylenko não sugira que esses efeitos possam ser danosos, ele enfatiza que a radiação do celular definitivamente impacta o organismo, contradizendo a ideia de que seja neutra.

No geral, a ciência atual não fornece uma resposta definitiva sobre a poluição eletromagnética e se a exposição a ondas de radiofrequência de dispositivos wireless é prejudicial à saúde humana. A maioria das organizações de saúde, incluindo a OMS, afirma que a exposição à RF de dispositivos wireless é provavelmente segura na maioria das condições normais de uso, mas que mais pesquisas são necessárias. É sempre uma boa ideia seguir as orientações de segurança do fabricante. É importante ressaltar que esta é uma área de estudo em rápida evolução, e os conselhos atuais podem mudar à medida que novas pesquisas se tornam disponíveis.

Eu particularmente sempre falo para os meus alunos nas universidades que existe a possibilidade de estarmos vivendo um momento de inovação semelhante ao surgimento dos cigarros no início do século XX. Na época, era símbolo de status fumar. Até nos filmes e propagandas víamos atrizes nos exibindo seus grandes cigarros. Nessa época, anos 20 e 30, já se questionava que aquilo faria mal à saúde. Entretanto, os advogados das indústrias do tabaco sempre negavam. Nos anos 70 e 80, aumentaram os casos de pessoas com câncer do grupo de fumantes. Então, por não conseguir mais “abafar o caso”, intensificaram-se os estudos, tornando comprovado a relação entre o câncer e o tabaco.

Nos anos 90, começaram as campanhas antitabaco. Acontece que entre 1920 e 1990 se passaram 70 anos de lucros gigantescos para indústria do tabaco. Especula-se que algo semelhante possa acontecer com a indústria das redes eletromagnéticas como de celulares e wireless (Wi-Fi). Ainda não é vantajoso (comercialmente) qualquer comprovação que celulares e redes sem fio façam mal à saúde. Contudo, quando não for mais possível abafar os casos devido a anos de intoxicação por energia eletromagnética, serão feitos (ou autorizados a publicação de) estudos que comprovem o mal que esses dispositivos fazem para a saúde — até lá, muitos da nossa geração (dependentes de celulares e Wi-Fi) já teremos morrido.

Se você está preocupado com os possíveis efeitos do Wi-Fi na sua saúde, pode tomar algumas medidas para reduzir sua exposição:

Usar o Wi-Fi apenas quando necessário;

Manter o roteador o mais longe possível de você e de sua cama;

Desligar o Wi-Fi quando você não estiver usando;

Usar um roteador com tecnologia de baixa potência.

Recomendo um filme e uma séries sobre isso:

Filme: “Obrigado por Fumar” de 2005, disponível no Star+

Série: “ Doenças do Século 21″ (Episódio 1: “Um mundo Tóxico”), de 2018, disponível na Netflix

