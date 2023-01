Por que progredir academicamente?

Ensino Médio, Graduação, Pós-graduação, Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado. Por que devo ou não continuar os estudos?

Pixabay Segundo pesquisa da OCDE, menos de 1% dos brasileiros possui algum tipo de MBA ou pós-graduação Lato-Sensu



Em 2019, 46,6% da população de 25 anos ou mais havia concluído o ensino fundamental ou equivalente; 27,4% o ensino médio ou equivalente; e 17,4%, o ensino superior completo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisando a população total com ensino superior, 6,87% dos brasileiros (13,4 milhões de pessoas) concluíram o ensino superior em 2010. Este número aumentou para 8,7% em 2019, correspondendo a um total de 18,3 milhões de pessoas. Desse total, apenas uma pequena fração conseguiu dar continuidade aos estudos. Segundo pesquisa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), menos de 1% dos brasileiros possui algum tipo de MBA ou pós-graduação Lato-Sensu. Os números são mais seletivos ao analisarmos os dados Stricto-Sensu. No total, dos 122.295 alunos de pós-graduação, incluindo 76.323 mestres acadêmicos, são 4.008 mestres profissionais e 41.964 doutores. A pesquisa foi realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC).

Nacionalmente, a proporção da população com doutorado é de 0,2%. A média da OCDE é de 1,1%. O Brasil também está longe da média quando se trata de dados de mestres. Em relação à remuneração por nível acadêmico, a média salarial dos profissionais formados é de R$ 1.860,00. Porém, com a graduação, o salário médio sobe para R$ 4.634. Já com o mestrado, o rendimento médio salta para R$ 5.645. Por fim, no nível de doutorado, a média salarial chega a R$ 6.605. No entanto, a principal motivação de quem alcança o nível mais alto não é financeira, mas “amor ao conhecimento”, ou seja, filosofia mais elevada do que outros graduados (FGV, 2022 e Guia da Carreira, 2022).

⚠️ Quanto maior o nível de escolaridade de uma pessoa, mais crítica, racional e organizada ela se torna, devido à “neuroplasticidade cognitiva”. Observa-se em uma ressonância magnética que pessoas altamente educadas têm mais atividade cerebral em diferentes áreas do que pessoas que nem mesmo concluíram o ensino fundamental ou médio, etc. Observe esse fator fazendo com que ambos os grupos trabalhem no mesmo problema. O estudo concluiu que quanto mais uma pessoa aprende, mais cognições sinápticas são construídas no cérebro e melhor a capacidade de tomada de decisão.

Este estudo responde ao falso questionamento comum de alguns: “Você não aprende nada na faculdade. Por quê?”. Os ensinamentos ensinados na faculdade não são apenas usados ​​para aplicação prática na carreira desejada, mas também ativam regiões cerebrais que serão usadas para outras decisões ao longo vida. Além disso, a pesquisa e a inteligência podem ser transmitidas geneticamente devido a maiores oportunidades educacionais, tornando cada geração mais inteligente – cientificamente conhecido como Efeito Flynn. Ou seja, todo mundo tem que estudar (incluindo cursos técnicos e profissionalizantes), não ficar no ensino médio, fazer o ensino superior, depois fazer a pós-graduação, se destacar no mestrado, e encaminhar para doutorado e pós-doutorado.

💬 Provérbios 17:16. “De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria?!”.

DICA: Na psicanálise, a negação é um dos nove mecanismos de defesa do EGO identificados pelo doutor. Então, quando Sigmund Freud negou a necessidade de aprender, ele estava inconscientemente tentando racionalizar (segundo mecanismo de defesa). O terceiro mecanismo de defesa é a criação de uma estrutura reativa que consiste em realizar ações contrárias às expectativas, mas impotente para fazê-lo. Então, quando alguém te disser “Você não precisa estudar ou não precisa fazer faculdade, o que importa é praticar e ganhar dinheiro!”, pergunte:

Por que os hospitais não contratam terapeutas em vez de médicos?!

Por que os países com maior desempenho acadêmico são os mais desenvolvidos no IDH?

Não estudar devido a condições socioeconômicas é algo plenamente aceitável, entretanto, defender a desnecessidade ou rechaçar a prática, são características dos mecanismos de defesa. Lembre-se: a grande maioria das pessoas que ganham na loteria (ou os filhos) perdem todo o dinheiro em um curto espaço de tempo. Invista principalmente em ativos que ninguém pode te roubar: o CONHECIMENTO!

