Quer trabalhar na área de TI e segurança da informação? Saiba como ingressar, fugir das armadilhas e prosperar

Em um contexto onde a taxa de desemprego atinge níveis alarmantes, a tecnologia da informação emerge como um campo promissor para o desenvolvimento profissional.

vecstock/Freepik Tecnologia da Informação (TI) registrou um notável aumento de 65% em 2020



Com um cenário econômico em constante evolução, o mercado de profissionais de tecnologia no Brasil tem se destacado como um setor em crescimento exponencial. Em 2020, a área de tecnologia da informação (TI) registrou um notável aumento de 65%, alcançando uma receita impressionante de R$ 41 bilhões no primeiro semestre. Esse crescimento expressivo não apenas reflete a resiliência do setor diante dos desafios, mas também indica uma expansão vigorosa impulsionada pela crescente demanda por serviços e soluções tecnológicas inovadoras. Com projeções apontando para a necessidade de aproximadamente 420 mil profissionais até o final de 2024, fica evidente a urgência na capacitação e formação de talentos nessa área. Em um contexto onde a taxa de desemprego atinge níveis alarmantes, chegando a 13% no país, a TI emerge como um campo promissor para o desenvolvimento profissional. Destaque-se especialmente o crescimento observado em tecnologias emergentes, como desenvolvimento web em Java e plataformas móveis Android e iOS, que oferecem amplas oportunidades para aqueles que buscam ingressar ou progredir em suas carreiras. Além disso, é imprescindível ressaltar a importância da segurança da informação neste contexto de rápida evolução tecnológica (BRASSCOM, 2020).

Com a crescente dependência de sistemas digitais, a proteção de dados e a prevenção de ataques cibernéticos, tornam-se imperativos para empresas e profissionais de TI. Investir em práticas e soluções de segurança da informação não apenas protege os dados confidenciais dos usuários e das organizações, mas também fortalece a confiança do público e a integridade dos sistemas digitais em um ambiente cada vez mais interconectado. Assim, ao se inserir no mercado, é crucial estar atento não apenas às oportunidades de crescimento profissional, mas também aos desafios e responsabilidades associados à segurança dos dados e sistemas digitais.

As 3 Áreas Operacionais de TI

Na tecnologia da informação (TI), três áreas essenciais e impulsionam a eficácia e a inovação empresarial: desenvolvimento, design e infraestrutura. Enquanto o desenvolvimento foca na criação de soluções de software adaptadas, o design assegura a estética e usabilidade das interfaces. Por fim, a infraestrutura sustenta a base tecnológica da organização, garantindo disponibilidade e desempenho dos recursos. Juntas, essas áreas possibilitam a inovação e competitividade no cenário empresarial atual.

Desenvolvimento: O desenvolvimento de software é central para criar soluções digitais adaptadas às necessidades específicas das empresas. Profissionais nesta área traduzem requisitos em código funcional utilizando diversas linguagens de programação e metodologias ágeis. Essa atividade permite a criação de produtos digitais personalizados, fundamentais para impulsionar a eficácia e a inovação empresarial. Profissões equivalentes: desenvolvedor de software, programador de software, analista de sistemas etc. Design: O design é crucial para garantir que as interfaces de usuário sejam intuitivas e visualmente atraentes nos produtos digitais. Profissionais especializados nesta área concentram-se na estética e usabilidade, assegurando que a experiência do usuário seja otimizada. Esse cuidado com o design não apenas torna os produtos digitais mais agradáveis ​​visualmente, mas também contribui para sua eficácia e sucesso no mercado. Profissões equivalentes: web design, web master, designer de UI (Interface do Usuário), designer de UX (Experiência do Usuário), designer de interação etc. Infraestrutura de TI: A infraestrutura desempenha um papel fundamental na sustentação e no funcionamento dos sistemas tecnológicos de uma empresa. Especialistas em infraestrutura são responsáveis por garantir a disponibilidade, segurança e desempenho dos recursos tecnológicos essenciais, incluindo servidores, redes e armazenamento de dados. Sua atuação abrange desde a configuração e administração dos equipamentos até a gestão dos serviços de nuvem. Uma infraestrutura sólida e eficiente é vital para garantir a continuidade e o sucesso das operações empresariais no ambiente digital contemporâneo. Profissões equivalentes: administrador de redes, técnico de hardware, técnico de cabeamento etc.

5 Dicas para ingressar no setor de TI

Para quem está interessado em entrar no campo da tecnologia da informação, algumas orientações práticas podem ajudar a iniciar essa jornada com o pé direito. Em primeiro lugar, é essencial buscar oportunidades de aprendizado contínuo, seja por meio de cursos online, tutoriais ou grupos de estudo. Além disso, a realização de projetos práticos, como criar um site ou desenvolver um aplicativo simples, pode ser uma forma eficaz de aplicar e solidificar os conhecimentos adquiridos. Construir uma rede de contatos profissionais também é crucial, participando de eventos da indústria, encontros locais e conectando-se com profissionais experientes da área. Considerar estágios ou trabalhos freelancers pode proporcionar valiosa experiência prática e insights sobre o mercado de trabalho. Por fim, buscar mentoria de profissionais mais experientes pode oferecer orientação personalizada e conselhos sobre o caminho a seguir na carreira.

Para quem busca ingressar na área, algumas orientações práticas podem ser fundamentais:

Aprendizado contínuo: Manter-se atualizado é essencial. Explore cursos online, tutoriais e materiais de leitura para adquirir novas habilidades e acompanhar as últimas tecnologias e tendências. Projetos práticos: A teoria é importante, mas a prática é fundamental. Dedique-se a projetos pessoais ou participe de iniciativas de código aberto para aplicar e aprimorar seus conhecimentos, criando um portfólio sólido que demonstre suas habilidades. Você também pode se voluntariar para atuar em entidades sem fins lucrativos, como igrejas, asilos e orfanatos, e assim ganhar experiencias. Networking: Construa uma rede de contatos profissionais. Participar de eventos, conferências e grupos de discussão online pode ampliar suas oportunidades de conhecer pessoas influentes e colaborar em projetos relevantes. Estágios e Freelancer: Considerar estágios ou trabalhos freelancers pode oferecer uma valiosa experiência prática no mundo real da TI. Além de proporcionar aprendizado, essas oportunidades podem ajudá-lo a entender melhor as demandas do mercado de trabalho. Mentoria: Busque orientação e conselhos de profissionais mais experientes na área. Uma mentoria pode oferecer insights valiosos, ajudá-lo a evitar armadilhas comuns e orientá-lo sobre os próximos passos em sua jornada na carreira. Essas diretrizes fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades e para navegar no mercado de trabalho em T.I. de forma eficaz e bem-sucedida.

“Fazer parte de grupos de estudos, participar de eventos do tema e integrar comunidades é essencial para os profissionais de TI”, destaca o professor Rene Ignácio, coordenador de cursos de tecnologia e diretor do Comitê de Startech da APDADOS (Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados). Ele enfatiza a importância dessas atividades para o desenvolvimento e expansão das redes profissionais no campo da tecnologia.

Para complementar ainda mais as possibilidades de capacitação e formação no campo de TI, destaca-se a importância da participação em iniciativas como as do Comitê de Startech. Este comitê é essencial para aqueles que buscam não apenas compreender a tecnologia em si, mas também as implicações legais e regulatórias que cercam o setor, especialmente no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Com o objetivo de promover a inserção efetiva dos profissionais no contexto dos estudos sobre a LGPD, o comitê oferece uma gama de recursos educativos que preparam tanto alunos em busca de especialização quanto profissionais já estabelecidos que precisam atualizar suas competências para lidar com os novos desafios impostos pela legislação. A integração desses estudos e práticas promovidas pode ser decisiva para o desenvolvimento de uma carreira bem-sucedida, ampliando as perspectivas de atuação em um mercado que valoriza cada vez mais a segurança da informação e a conformidade legal.

“Aconselho fortemente a procura por mentores experientes, que podem oferecer orientações valiosas e ajudar a navegar pelos desafios da carreira em TI, adquirindo conhecimento, experiências e também novas oportunidades”, destaca o professor João Cruz , vice-diretor do Comitê de Startech da APDADOS. Ele ressalta a importância de se manter próximo de pessoas mais experientes na área. Juliano Araújo, ITIL, coordenador do Comitê de Startech, segue na mesma linha de raciocínio, salientando as oportunidades que obteve justamente por estar próximo aos professores e pessoas com mais tempo no mercado e na academia: “Atualmente, possuo várias certificações técnicas e concluí uma pós-graduação em uma universidade federal. Recebo muitas oportunidades no mercado graças ao relacionamento próximo que desenvolvi com meus professores, que se tornaram grandes mentores para mim. Isso, aliado à minha dedicação contínua aos estudos, tem sido fundamental para meu crescimento profissional.”

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.