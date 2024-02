Revolução da Segurança no Carnaval 2024: o impacto da Inteligência Artificial

Descubra como a inteligência artificial transformou a segurança no Carnaval 2024, reduzindo crimes e melhorando a experiência dos foliões

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carnaval de 2024 marcou um ponto de virada na segurança pública, graças à adoção em larga escala de câmeras de segurança equipadas com tecnologia de inteligência artificial



O Carnaval de 2024 marcou um ponto de virada na segurança pública, graças à adoção em larga escala de câmeras de segurança equipadas com tecnologia de inteligência artificial (IA) para reconhecimento facial. Desse modo, é importante que toda a população conheça os avanços significativos obtidos desde a implementação dessa tecnologia, incluindo uma redução de 15% nos crimes violentos, um aumento de 20% na eficiência da mobilidade urbana e uma melhoria de 25% na percepção de segurança pelos foliões. Além disso, discute-se o modelo tecnológico inspirado em Israel, focando suas três principais aplicações: controle de multidões, identificação de suspeitos e prevenção de crimes. Contudo, apesar dos benefícios evidentes, a tecnologia enfrenta críticas relacionadas a erros de identificação, preconceitos e preocupações com a privacidade. Conheça agora como a Inteligência Artificial esteve ao lado dos brasileiros nesse Carnaval 2024.

Seguindo um modelo de tecnologia diz Israel, essas inteligências artificiais embarcadas em câmeras, estão sendo utilizadas basicamente para três funções:

Controle de Multidões: A IA desempenha um papel crucial no monitoramento de grandes aglomerações, identificando situações de risco como tumultos, pânico ou violência, permitindo intervenções rápidas e coordenadas da equipe de polícia mais próxima do aglomerado.

A IA desempenha um papel crucial no monitoramento de grandes aglomerações, identificando situações de risco como tumultos, pânico ou violência, permitindo intervenções rápidas e coordenadas da equipe de polícia mais próxima do aglomerado. Identificação de Suspeitos: Utilizando câmeras de alta resolução com capacidades de zoom avançadas, o sistema pode capturar faces em movimento e compará-las com bases de dados nacionais, como o Banco Nacional de Mandados de Prisão, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Esse processo levou à prisão de mais de 77 foragidos na Bahia, demonstrando o potencial da tecnologia na captura de criminosos.

Utilizando câmeras de alta resolução com capacidades de zoom avançadas, o sistema pode capturar faces em movimento e compará-las com bases de dados nacionais, como o Banco Nacional de Mandados de Prisão, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Esse processo levou à prisão de mais de 77 foragidos na Bahia, demonstrando o potencial da tecnologia na captura de criminosos. Prevenção de Crimes: A IA é capaz de detectar comportamentos atípicos que possam indicar uma predisposição à agressão, como por exemplo discussões em locais públicos ou até brigas de trânsito. A IA permite avaliar o cenário e contexto das imagens, permitindo intervenções proativas para prevenir ocorrências criminosas.

Desafios e Controvérsias

A implementação da IA na segurança pública não está isenta de críticas. Questões como erros de identificação, acusações de preconceito e violações de privacidade têm sido apontadas por diversas organizações. A adequação dessas tecnologias à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é um ponto de intensa discussão, especialmente quanto ao tratamento automatizado de dados pessoais que interfere nas liberdades das pessoas.

Veja uma explicação mais detalhada desse tema, nesse vídeo em que eu postei no meu Instagram “@davisalvesphd”

Portanto, o carnaval de 2024 representou uma adoção significativa de tecnologia de IA sendo um grande avanço na segurança pública, com impactos positivos na prevenção de crimes, mobilidade urbana e na percepção de segurança pelos cidadãos.

CNPPD 2024: Um Marco na Discussão sobre Privacidade e IA

E é por causa de tudo isso, que nos dias 22 e 23 de março teremos o 5º Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, CNPPD 2024, onde vários Data Protection Officers – DPOs, exigidos pela LGPD, profissionais de segurança, advogados que atuam com direito digital, e até estudantes de proteção de dados de todo o Brasil, já compraram as passagens e estarão reunidos em São Paulo, SP. Todos compartilhando suas experiências e fomentando um grande Networking, porque o tema do evento é justamente a ‘Inteligência Artificial para DPOs’. Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Escreva para mim no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.