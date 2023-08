Saiba como descobrir se o texto foi escrito por ChatGPT

: Criado em 2019, é uma das ferramentas mais confiáveis na hora de descobrir se um texto foi produzido pela inteligência artificial do ChatGPT ou não. Para realizar a análise, o GLTR utiliza o mesmo algoritmo do ChatGPT para tentar “prever” a próxima palavra. Caso consiga fazer essa previsão várias vezes dentro da frase ou do texto, a chance de ter sido escrito por IA se torna grande.