Saiba o que fazer se uma foto sua vazar na internet

Conheça 20 dicas para se prevenir e quais atitudes tomar se sofrer o constrangimento de ter sua intimidade exposta nas redes sociais

Sara Kurfeß/Unsplash Em 2022, a quantidade de casos de vazamento de fotos pessoais aumentou significativamente, o que reforça a necessidade de conscientização sobre como lidar com essa situação



A expansão do uso da internet trouxe muitas facilidades para a nossa vida cotidiana, mas também abriu portas para uma série de questões relacionadas à segurança e à privacidade online. No Brasil, em 2022, a quantidade de casos de vazamento de fotos pessoais aumentou significativamente, o que reforça a necessidade de conscientização sobre como lidar com essa situação. Conforme reportagem do Correio Braziliense de setembro de 2022, é essencial que tenhamos conhecimento sobre como agir nestes casos. Mas por que os ciber criminosos desejam roubar fotos de vítimas? As motivações são variadas e podem envolver chantagem, cyberbullying, roubo de identidade, entre outros crimes. A posse dessas imagens pessoais permite aos criminosos aplicarem uma série de golpes digitais e até mesmo exercerem pressão psicológica sobre suas vítimas. Vamos discutir os passos que você pode tomar se uma foto sua vazar na internet e maneiras de evitar que isso aconteça.

Calma e colete evidências: O primeiro passo é não entrar em pânico. Colete todas as evidências possíveis, como capturas de tela da foto e onde ela foi compartilhada. Como proceder: Registre tudo, tire print da tela, guarde os URLs e qualquer outra informação relevante que possa ajudar a rastrear a origem do vazamento. Denuncie: Notifique as plataformas onde a foto foi compartilhada. A maioria das redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, possui políticas rigorosas contra a violação de privacidade e mecanismos para reportar esse tipo de situação. Como proceder: Acesse as configurações de privacidade das respectivas plataformas e siga os passos para relatar a violação. Solicite a Remoção (Takedown): No Brasil, existe a Lei Carolina Dieckmann, que torna crime a invasão de dispositivos eletrônicos para obtenção de dados privados. Você tem o direito de solicitar a remoção da imagem de qualquer plataforma. Como proceder: Você pode recorrer ao procedimento de takedown, um recurso legal que exige a remoção imediata de um conteúdo online. O SaferNet (https://new.safernet.org.br/) é uma organização que pode auxiliar nesse processo. Registre um boletim de ocorrência: Em casos de vazamento de fotos íntimas, é importante registrar um boletim de ocorrência, pois isso configura crime segundo o Código Penal brasileiro. Como proceder: Você pode registrar o B.O. online através do site da Delegacia Eletrônica da sua cidade ou Estado. Em São Paulo, por exemplo, o endereço é: http://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Consulte um advogado especialista: Ter o suporte de um profissional especializado em Direito Digital pode ser crucial em situações de vazamento de fotos pessoais. Este profissional pode orientar sobre os próximos passos, como buscar reparação legal e lidar com as questões jurídicas que envolvem o incidente. Como proceder: Entre em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) através do site https://www.oab.org.br e procure um advogado especializado em Direito Digital. Consulte um Profissional de Segurança da Informação (DPO Forense): Este é o especialista que vai fazer uma análise para identificar quais equipamentos promoveram o vazamento das fotos. Unir a expertise jurídica com a técnica pode ser um diferencial importante na sua resposta ao vazamento. Como proceder: Procure a ajuda de um Data Protection Officer (DPO) Forense através de organizações profissionais como a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD). Eles podem auxiliar na identificação de profissionais qualificados nesta área. Para mais informações, acesse: https://anppd.org/membros. Lembre-se de que é crucial que essas ações ocorram simultaneamente, dada a complementaridade entre a orientação jurídica e a investigação técnica. Quando realizadas em conjunto, essas ações aumentam significativamente as chances de uma resposta efetiva ao incidente. Comunique seus contatos: Informe a pessoas próximas, como parentes, amigos e colegas de trabalho sobre o ocorrido, orientando-os para não abrirem qualquer foto ou arquivo que mencione ser sobre você. Além disso, oriente-os a não acreditarem em contatos suspeitos que possam se passar por você, oferecendo produtos ou solicitando informações pessoais. Como proceder: Caso algum contato receba uma mensagem suspeita, peça para que te informem sobre o ocorrido e o número que está tentando se passar por você. Isso pode ser útil para a investigação e para a tomada de medidas adicionais de segurança. Cuide do seu bem-estar emocional: O vazamento de uma foto íntima pode ser um evento traumático. Busque apoio emocional de profissionais da saúde mental ou de pessoas de confiança. Como proceder: Organizações como o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferecem apoio emocional gratuito e anônimo, seja por telefone (188) ou através do site https://www.cvv.org.br. Impersonação digital: Muitos criminosos cibernéticos coletam fotos de indivíduos com o intuito de se passar por essas pessoas para aplicar golpes. Isso pode levar a uma série de problemas, desde a criação de perfis falsos nas redes sociais até o envolvimento em atividades ilícitas. Como proceder: Se você perceber que suas fotos estão sendo usadas de maneira indevida, denuncie imediatamente a atividade à plataforma em que está ocorrendo. Em seguida, registre um boletim de ocorrência. É recomendável também buscar aconselhamento jurídico ou consultar um DPO forense para avaliar as possíveis medidas legais a serem tomadas. Confrontando a “Sextortion”: Esta é uma prática cada vez mais comum, em que criminosos ameaçam expor fotos íntimas de uma pessoa a menos que seja pago um valor determinado. É uma forma de extorsão que explora a privacidade e vulnerabilidade das vítimas. Como proceder: Se você se deparar com um golpe deste tipo, é essencial não ceder à chantagem. Primeiro, registre um boletim de ocorrência. Em seguida, consulte um advogado ou um DPO forense para entender as possíveis medidas legais a serem tomadas. Além disso, denuncie o caso à SaferNet Brasil (https://new.safernet.org.br), uma organização que combate crimes cibernéticos. Desconecte-se de contas associadas: Em muitos casos, suas fotos podem estar vinculadas a várias contas, como Google, Apple, redes sociais, entre outras. Uma medida de segurança importante é desconectar-se temporariamente dessas contas para evitar a propagação do vazamento. Como proceder: Entre em todas as suas contas que possuem acesso a suas fotos pessoais e desconecte-se delas. Certifique-se de alterar todas as senhas, ativar a verificação em duas etapas, se disponível, e analisar as configurações de privacidade. Após a situação estar resolvida e você ter tomado as medidas de proteção necessárias, pode voltar a conectar-se a estas contas. Para Google, visite: https://myaccount.google.com. Para Apple, visite: https://appleid.apple.com Comunicação segura: Ao compartilhar fotos e informações pessoais, faça-o através de meios de comunicação seguros. Como proceder: Use aplicativos e plataformas que oferecem criptografia de ponta a ponta para proteger suas comunicações. Restrição de compartilhamento: Limite o compartilhamento de suas fotos e informações pessoais apenas com pessoas de confiança. Como proceder: Sempre pense duas vezes antes de compartilhar qualquer foto ou informação pessoal online. Quando possível, opte por compartilhar informações em modo privado ou apenas com pessoas específicas. Monitoramento online: Monitore sua presença online para detectar rapidamente qualquer uso indevido de suas fotos ou informações pessoais. Como proceder: Use ferramentas e serviços de monitoramento online que possam alertá-lo quando suas informações pessoais aparecerem na internet. Treinamento e conscientização: Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências e táticas usadas por criminosos cibernéticos. Como proceder: Participe de treinamentos, workshops ou seminários sobre segurança digital e privacidade online. Segurança do dispositivo: Mantenha seus dispositivos, como smartphones e laptops, seguros contra-ataques. Como proceder: Atualize regularmente o software e use aplicativos de segurança confiáveis. Configurações de privacidade: Verifique regularmente e atualize as configurações de privacidade de todas as suas contas online. Como proceder: Faça uma revisão periódica das configurações de privacidade e segurança em todas as suas redes sociais e outros serviços online. Backup seguro: Mantenha um backup seguro de suas fotos e outros arquivos pessoais para evitar perdas irreparáveis. Como proceder: Use plataformas de armazenamento em nuvem confiáveis com criptografia de ponta a ponta. Educação digital: É essencial ter conhecimento sobre segurança na internet e privacidade digital. Como proceder: Invista em educação digital. Procure por cursos online e orientações confiáveis sobre como proteger sua privacidade na internet. Prevenção: A melhor maneira de evitar o vazamento de fotos é a prevenção. Seja cuidadoso com o que você compartilha e com quem você compartilha. Como proceder: Pense bem antes de enviar fotos íntimas. Use a autenticação de dois fatores em todos os seus dispositivos e aplicativos para aumentar a segurança. Lembre-se de que, embora seja uma tarefa que demanda tempo, é um passo importante para garantir sua segurança online. E sempre é recomendável manter essas informações seguras, atualizar regularmente suas senhas e ser cauteloso ao compartilhar informações pessoais na internet.

Para Angelo Souza, MSc (c), Coordenador do Comitê Público da ANPPD® e Consultor de Segurança da Informação e Compliance, é importante estarmos cientes das ameaças à nossa segurança online. “A melhor maneira de combater esse tipo de invasão de privacidade é a prevenção. É fundamental não só conhecer nossos direitos, mas também fazer tudo o que está ao nosso alcance para proteger nossa privacidade. Isso inclui ser extremamente cauteloso ao compartilhar qualquer tipo de informação ou imagens pessoais online”, diz. Enfrentar o vazamento de suas fotos pessoais pode ser uma situação angustiante e assustadora, mas, ao seguir os procedimentos e medidas de segurança destacados acima, você estará melhor preparado para agir de forma proativa e reduzir o impacto. Mantenha-se informado, seja cauteloso ao compartilhar informações pessoais e, acima de tudo, busque ajuda profissional sempre que se sentir inseguro. A conscientização, aliada à prática de hábitos seguros, é fundamental para preservar sua segurança e privacidade online. Lembre-se: a melhor defesa contra vazamentos de fotos pessoais é o conhecimento. Buscar o suporte adequado é um passo crucial no gerenciamento de tais situações. Assuntos relevantes como esse são tratados em cursos e palestras realizadas pelos profissionais de Segurança da Informação da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD). Para participar do Comitê de Segurança, clique aqui.

Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Me escreva no Instagram: @davisalvesphd.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.