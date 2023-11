Você já ouviu falar em guerra cibernética? Saiba como países usam a tecnologia para atacar ou se defender

Hackers podem avançar contra comunicação, redes de energia, serviços bancários, hospitais e outros sistemas vitais para a segurança e a economia de uma nação adversária

Guerra cibernética refere-se ao uso de técnicas de hacking e outras formas de ataque cibernético entre nações ou grupos significativos, com a intenção de prejudicar, desabilitar ou obter controle sobre os sistemas de informação e infraestruturas críticas de um adversário. Estes ataques podem ser direcionados a comunicação, redes de energia, serviços bancários, hospitais, bases de dados importantes e outros sistemas vitais para a segurança e o funcionamento econômico de um país.

A guerra cibernética envolve uma variedade de ações, incluindo, mas não limitado a:

Espionagem cibernética: roubo de informações confidenciais ou segredos de estado;

Sabotagem: ataques que visam desabilitar ou destruir infraestrutura crítica, como redes elétricas ou sistemas de comunicação;

Propaganda e desinformação: uso de meios digitais para espalhar informações falsas ou enganosas;

Ataques de negação de serviço (DoS ou DDoS): visam sobrecarregar os recursos de um sistema, tornando-o indisponível para os usuários;

Malware e ransomware: software malicioso que pode ser usado para roubar dados, exigir resgate ou danificar sistemas.

Nesse contexto, tanto atores estatais quanto não estatais podem estar envolvidos, e as defesas contra tais ameaças incluem medidas de segurança cibernética robustas, como criptografia, firewalls, antivírus e a educação dos usuários sobre práticas seguras na internet. Os países também têm criado divisões militares e civis especializadas na defesa e potencial ofensivos em cibersegurança, como parte de suas estratégias de defesa nacional. A guerra cibernética é um campo que continua a evoluir rapidamente, dada a crescente dependência da sociedade moderna em relação à tecnologia e a interconectividade dos sistemas globais.

Casos famosos de empresas em guerras cibernéticas:

O Caso Stuxnet

O Stuxnet foi um verme informático extremamente complexo que visou o programa nuclear do Irã. Este é considerado um dos ataques cibernéticos mais avançados já registrados. O verme se disseminou por meio de drives USB contaminados e mirou especificamente sistemas SCADA. Segundo diversas fontes, o Stuxnet afetou gravemente a capacidade iraniana de enriquecer material nuclear.

Invasão à Sony Pictures

A Sony Pictures sofreu um ataque cibernético vinculado ao lançamento da comédia “The Interview”, que satirizava Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Hackers associados ao governo norte-coreano foram apontados como responsáveis. O FBI identificou paralelos entre esse ataque e outros malwares previamente associados à Coreia do Norte, incluindo similaridades no código, algoritmos de criptografia utilizados e métodos de apagamento de dados.

O Incidente do Soldado de Bronze

Quando a Estônia realocou uma estátua da era soviética conhecida como Soldado de Bronze de um local central em Tallinn para um cemitério militar mais afastado, em 2007, o país foi alvo de uma onda de ataques cibernéticos. Durante os meses seguintes, importantes websites estonianos do governo, de mídia e instituições financeiras foram inundados por tráfego excessivo em uma campanha coordenada de ataques de negação de serviço (DoS), resultando em sua inoperância temporária.

