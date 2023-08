Acidez marcante e fáceis de beber: Conheça vinhos de Saumur, a comuna considerada uma ‘joia’ da França

Localidade se caracteriza por lindos castelos, vilarejos pitorescos e encantadoras colinas às margens do maior e mais famoso rio francês, sendo uma das regiões vinícolas com maior diversidade de estilos

Arquivo / Esper Chacur Filho Saumur é uma joia guardada dentro de outra jóia, o Vale do Loire



A uva Cabernet Franc tem sua origem e berço em Bordeaux, entretanto soube absorver, de modo incrível, o “terroir” da região de SAUMUR, na França. Saumur é uma comuna inserida no Loire, uma das regiões mais belas do mundo, cheia de castelos e história e berço de vinhos maravilhosos. Como bem coloca a Sommelière Jessica Marinzeck, Saumur se caracteriza por lindos castelos, vilarejos pitorescos e encantadoras colinas às margens do maior e mais famoso rio da França sempre foram os cartões postais do Vale do Loire. E assim é Saumur Champigny, uma das regiões vinícolas com maior diversidade de estilos e características do país. Foi lá que nasceu Plessis-Duval, um tinto elegante e 100% Cabernet Franc, digno de ser aberto naquela ocasião especial.

Tratando, um pouco, da história desta região, temos que, antes da Revolução Francesa, Saumur foi a capital do Sénéchaussée de Saumur, que existiu até 1793. Durante diversas batalhas na França, na Segunda Guerra Mundial, Saumur foi o local da Batalha de Saumur (1940), onde a cidade ao sul da margem do Loire foi defendida com exito pelas forças francesas. Lindo de tirar o fôlego, o Castelo de Saumur conheceu as suas primeiras fortificações sob Teobaldo I de Blois, Conde de Blois, no século X. Em 1026, tornou-se propriedade do Conde de Anjou, o célebre Fulco III de Anjou, que o legou aos seus herdeiros Plantagenetas. Filipe II, Rei da França, anexou-o à Coroa. Em 1227, São Luís (Luis IX) fez realçar o forte tornado francês. Em 1906, a cidade de Saumur adquiriu o castelo ao Estado e renovou-o progressivamente, abrigando hoje o Museu de Artes Decorativas (Musée des arts decoratifs).

Voltando aos vinhos, as principais variedades de uvas cultivadas em Saumur, com solo predominantemente arenoso e ricos em “tuffeau” (tipo de pedra de calcáreo) são Chenin Blanc e Cabernet Franc. Porém são cultivadas também (em menor quantidade) Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. Os vinhos tintos de lá são gastronômicos, com acidez marcante, fáceis de beber e de ótimo potencial de guarda e evolutivo. Os brancos apresentam uma minerabilidade excepcional, que os tornam o grande companheiro para frutos do mar com ricos temperos. Para aqueles que, como eu, gostam de suflês, um tinto do Saumur é uma grande pedida.

Vou sugerir alguns disponíveis por aqui e começo com o Domaine la Bonnelière Saumur Champigny Tradition, que na boca é elegante com notas de frutas em compotas e taninos aveludados. O Plessis-Duval Saumur Champigny AOC, vai muito bem com carnes de caça, carnes vermelhas em geral e queijos. O Saget la Perrière – Saumur Champigny – é um tinto complexo e altamente gastronômico. Já o branco Saumur Blanc “L’echelier” 2018, é ideal para quem busca um vinho fresco, com sabor frutado e acidez marcante. Saumur é uma joia guardada dentro de outra joia, o Loire. Salut!

