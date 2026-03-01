As castas francesas na Itália

Mesmo diante desta excepcional realidade inexorável, os viticultores italianos, num dado momento, passaram a cultivar castas francesas

Freepik Vinho e queijos



A Itália é um dos raros países do mundo que construiu sua identidade vitivinícola majoritariamente a partir de castas autóctones. Com centenas de variedades nativas catalogadas, o país transformou diversidade genética em patrimônio cultural,

traduzindo em vinho a pluralidade de seus territórios. Diferentemente de outras nações que se apoiaram amplamente em uvas internacionais, a tradição italiana consolidou-se sobre cepas que nasceram e evoluíram em seus próprios solos, adaptadas a microclimas, altitudes e composições geológicas muito específicas.

Entre as tintas mais emblemáticas está a Sangiovese, da Toscana, especialmente em regiões como Chianti e Montalcino. No Piemonte, a majestosa Nebbiolo reina soberana nas colinas de Barolo e Barbaresco, produzindo rótulos de estrutura imponente, complexidade aromática e extraordinário potencial de guarda. Ainda no norte, a Corvina domina o Vêneto, especialmente na área de Valpolicella, onde origina vinhos que variam da leveza frutada ao intenso Amarone. E, dentre as brancas, a Glera é a base do célebre Prosecco nas colinas do Vêneto e do Friuli-Venezia Giulia. A Verdicchio, cultivada sobretudo em Marche, destaca-se pela mineralidade e longevidade surpreendente, enquanto a Fiano, tradicional da Campânia, oferece brancos aromáticos, estruturados e de notável capacidade de evolução.

Mesmo diante desta excepcional realidade inexorável, os viticultores italianos, num dado momento, passaram a cultivar castas francesas, em larga escala, produzindo, inclusive, grandes varietais a partir das uvas gaulesas, a exemplo de muitos “Super Toscanos”.

A história das uvas viníferas francesas na Itália começa a ganhar contornos mais definidos no século XIX, quando o intercâmbio agronômico entre os dois países se intensificou. Embora variedades de matriz comum já circulassem pela Europa desde a Antiguidade, foi nesse período que castas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Chardonnay passaram a ser introduzidas de forma deliberada em solo italiano. Um dos nomes frequentemente associados a esse movimento é o do

Conde Camillo Benso, Conde de Cavour, estadista e viticultor piemontês que, inspirado pelo modelo bordalês, incentivou a modernização dos vinhedos no Piemonte. A motivação era clara: elevar o padrão qualitativo dos vinhos italianos, torná-los mais estáveis, competitivos e aptos ao comércio internacional, especialmente em um contexto de reconstrução vitícola após as crises de doenças como o oídio e, mais tarde, a filoxera.

No Norte da Itália, o Vêneto acolheu com entusiasmo variedades francesas, sobretudo para a produção de brancos elegantes e espumantes. A Chardonnay encontrou solos e climas ideais nas áreas mais frescas e elevadas, oferecendo vinhos de acidez vibrante, notas de maçã verde, flores brancas e, quando amadurecida em madeira, delicadas nuances amanteigadas. Já o Merlot e o Cabernet Sauvignon adaptaram-se bem às planícies e colinas, compondo cortes macios e acessíveis, muitas vezes aliados a castas locais. O resultado são tintos equilibrados, de fruta nítida e taninos polidos, que dialogam entre tradição regional e influência internacional.

Na Toscana, a adoção das uvas francesas marcou uma verdadeira revolução estética e comercial. A partir da segunda metade do século XX, especialmente na região de Bolgheri, produtores passaram a elaborar vinhos com forte inspiração bordalesa, combinando Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Esses rótulos, posteriormente conhecidos como “Super Toscanos”, demonstraram que o terroir toscano era capaz de gerar tintos de grande estrutura, complexidade aromática e notável longevidade. Ao lado da Sangiovese, as uvas francesas trouxeram concentração, profundidade de cor e um perfil internacional que ampliou o reconhecimento global dos vinhos da região, destacando-se que os produtores de lá nunca se afastaram do respeito ao terroir.

O Piemonte incorporou as variedades francesas com mais cautela, mas não sem sucesso. A Chardonnay ganhou expressão em solos calcários, produzindo brancos tensos, minerais e de refinada capacidade de envelhecimento. O Cabernet e o Merlot

aparecem em cortes modernos, oferecendo alternativas estilísticas aos vinhos históricos da região. Aqui, a influência francesa é menos dominante, porém revela uma faceta experimental que convive harmonicamente com a tradição.

Na Úmbria, região de colinas verdes e clima continental moderado, as castas francesas encontraram um ambiente favorável à maturação equilibrada. O Merlot, em especial, desenvolve-se com maciez e intensidade aromática, resultando em tintos de

textura sedosa e fruta madura. A Chardonnay também se destaca, produzindo brancos estruturados, por vezes fermentados em barrica, que combinam frescor e volume de boca. A integração com variedades locais cria vinhos de identidade própria, nos quais o caráter francês se funde ao perfil central italiano.

Já na Sicília, o encontro entre uvas francesas e clima mediterrâneo intenso produz resultados singulares. Sob sol abundante e brisas marinhas, Cabernet Sauvignon e Syrah — esta última de origem francesa, embora amplamente difundida — atingem

plena maturação, gerando vinhos potentes, de fruta negra madura, especiarias e taninos robustos. A Chardonnay, cultivada em áreas mais altas e ventiladas, revela surpreendente frescor, com notas tropicais equilibradas por acidez firme. A ilha demonstra como a adaptação ao calor pode conferir às variedades francesas uma expressão solar e profundamente territorial.

A utilização de uvas francesas na Itália mostrou-se positiva porque não significou substituição, mas sim ampliação de possibilidades. Ao dialogar com os terroirs italianos, essas castas contribuíram para a modernização técnica, para o ganho de

reputação internacional e para a diversificação estilística dos vinhos do país. Elas se tornaram ferramentas de expressão, capazes de traduzir solos, microclimas e culturas distintas. Assim, longe de descaracterizar a viticultura italiana, as uvas francesas ajudaram a projetá-la ainda mais no cenário mundial, reforçando a ideia de que o vinho é, antes de tudo, uma síntese dinâmica entre tradição e inovação. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.